Син удари с дърво по главата баща си в Панагюрище

Жител на гр. Панагюрище е задържан от местни полицаи за домашно насилие. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Вчера следобед в къща в средногорския град възникнал скандал между 30-годишен панагюрец и 56-годишния му баща. Напрежението бързо ескалирало и синът ударил баща си с дърво в областта на главата.

С действията си той е нарушил заповед за защита от домашно насилие по отношение на родителя си, която била постановена от Районния съд в Панагюрище. Насилникът е задържан в ареста, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.