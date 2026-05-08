ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отнеха лиценза на "Берое", запъти се към аматьорит...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22808379 www.24chasa.bg

Демерджиев: Доволен съм от работата на Георги Кандев, но МС решава кой да е главен секретар

Димитър Мартинов

[email protected]

8852
Иван Демерджиев

Личното ми мнение е, че съм доволен от работата на Георги Кандев като главен секретар на МВР. Но нито аз, нито премиера можем да сменим главния секретар на МВР. Процедурата е през МС.  Това каза на влизане във вътрешното министерство новият стар вътрешен министър Иван Демерджиев. Той вече бе на поста от 2022 до 2023 година. 

Имал опит от тогава, сега бил създал солиден дискомфорт на двама души, които стояли вляво в него в парламента, каза Демерджиев. И добави, че приоритет на "Прогресивна България" било разграждането на модела Борисов-Пеевски. Той каза още, че трябва да се спре фокуса на МВР върху изборните престъпления.

Искам да благодаря на министър Дечев, че проведоха честни избори и че започнаха прочистването на системата, каза той на отиващия си служебен вътрешен министър Емил Дечев.

"Приятно ми е да посрещна в МВР Иван Демерджиев, новият стар вътрешен министър. За щастие той вече има опит и го поздравявам. Най-искрено му желая успех, защото това ще е успех за цялото министерство и за цяла България", каза отиващият си вътрешен министър Емил Дечев по време на церемонията в МВР.

Той отчете работата на ведомството за организацията на вота. И обясни, че убедили полицаите да работят срещу всеки купувач на гласове. Напомни, че никога нямало да кажат "Колеги, прибирайте се", какъвто скандал имаше в ГДБОП през 2024 година. Тогава на оперативни работници бе казано да не работят по случай на контрабанда на цигари. Въпреки това те го направиха, а в началото имаше проверки срещу тях. Дечев посочи, че имал тежки моменти за времето си като служебен министър и благодари за подкрепата.

За вратовръзката си - с една черна овца и много бели, посочи, че е нямало с черен лебед. Затова се спрял на тази. Идеята била, че е черната овца на правителството и объркал плановете. Не спомена на кого. За връщането си като съдия посочи, че било вероятно да се отведе, ако му попадне дело от времето, докато е министър. Все пак щял да преценява всеки случай индивидуално. 

Емил Дечев обясни, че носи вратовръзка с черна овца, тъй като нямало такава с черен лебед. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Емил Дечев обясни, че носи вратовръзка с черна овца, тъй като нямало такава с черен лебед. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Иван Демерджиев
Емил Дечев обясни, че носи вратовръзка с черна овца, тъй като нямало такава с черен лебед. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте откъде е избягал стрелецът, ранил жена във Варна (Видео)