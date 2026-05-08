Демерджиев: Доволен съм от работата на Георги Кандев, но МС решава кой да е главен секретар

Личното ми мнение е, че съм доволен от работата на Георги Кандев като главен секретар на МВР. Но нито аз, нито премиера можем да сменим главния секретар на МВР. Процедурата е през МС. Това каза на влизане във вътрешното министерство новият стар вътрешен министър Иван Демерджиев. Той вече бе на поста от 2022 до 2023 година.

Имал опит от тогава, сега бил създал солиден дискомфорт на двама души, които стояли вляво в него в парламента, каза Демерджиев. И добави, че приоритет на "Прогресивна България" било разграждането на модела Борисов-Пеевски. Той каза още, че трябва да се спре фокуса на МВР върху изборните престъпления.

Искам да благодаря на министър Дечев, че проведоха честни избори и че започнаха прочистването на системата, каза той на отиващия си служебен вътрешен министър Емил Дечев.

"Приятно ми е да посрещна в МВР Иван Демерджиев, новият стар вътрешен министър. За щастие той вече има опит и го поздравявам. Най-искрено му желая успех, защото това ще е успех за цялото министерство и за цяла България", каза отиващият си вътрешен министър Емил Дечев по време на церемонията в МВР.

Той отчете работата на ведомството за организацията на вота. И обясни, че убедили полицаите да работят срещу всеки купувач на гласове. Напомни, че никога нямало да кажат "Колеги, прибирайте се", какъвто скандал имаше в ГДБОП през 2024 година. Тогава на оперативни работници бе казано да не работят по случай на контрабанда на цигари. Въпреки това те го направиха, а в началото имаше проверки срещу тях. Дечев посочи, че имал тежки моменти за времето си като служебен министър и благодари за подкрепата.

За вратовръзката си - с една черна овца и много бели, посочи, че е нямало с черен лебед. Затова се спрял на тази. Идеята била, че е черната овца на правителството и объркал плановете. Не спомена на кого. За връщането си като съдия посочи, че било вероятно да се отведе, ако му попадне дело от времето, докато е министър. Все пак щял да преценява всеки случай индивидуално.