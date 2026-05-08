Пловдивската полиция показва на абитуриенти филм за опасностите от шофирането дрогиран

Причините за високата смъртност на пътя са комплексни, ние ги анализираме и търсим възможности за контрол, обясни старши комисар Васил Костадинов

Филмът "Защо аз", разказващ историята на дрогиран младеж, който блъска и убива майка с дете, прожектира пловдивската полиция пред абитуриенти, за да им покаже опасностите от шофирането под въздействие на забранени субстанции.

"Това е много важна инициатива, насочена към завършващите випуски на средните училища в Пловдив. Те са млади хора, които тепърва придобиват правоспособност по отношение на управление на МПС. Идеята, която сме възприели и която се стремим да стигне до максимален брой подрастващи млади хора, е наистина осъзнатото им отношение и поведение на пътя и тяхната отговорност", каза шефът на Областната дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов.

По думите на директора филмът е изключително разчувстващ и въпреки кратката му продължителност от 17 минути кара зрителите да си направят важни изводи за живота. Той се надява лентата да накара младите шофьори да са по-отговорни. И посочи, че се търсят всякакви методи за подобряване на пътната обстановка.

"Далеч сме от мисълта, че само органите на МВР биха се справили с пътния травматизъм. Комплексни са причините, като започнем действително от употребата на наркотични вещества и алкохол, каквато е темата на филма, високата и несъобразена скорост, пътищата, липсата на маркировка, недостатъчно платна за движение основно в града, пешеходните пътеки. Тези причини следва внимателно да се анализират и ние го правим. Търсим и други възможности за контрол, включително и с необозначени полицейски автомобили в трафика", заяви старши комисар Костадинов, попитан от "24 часа" какви мерки взима МВР по повод многото смъртни случая на територията на Пловдивска област в последните седмици. Шефът на полицията посочи още, че ситуацията не се различава много от предишни години и призова гражданите винаги да подават сигнали, ако стават свидетели на нарушение.

На прожекцията на филма присъства и режисьорът Христо Порязов. Той обясни, че го е направил преди 3 г., за да изкаже гражданска позиция и несъгласието си със случващото се по пътищата. "Ако ние не искаме това да се промени, няма как МВР да промени всичко заради нас. Ние трябва да се съюзим, да сме заедно и да направим тези промени", каза Порязов. Режисьорът е предоставил филма си на МВР за 10 г., за да може полицията да го използва, за да учи младите шофьори на отговорност.