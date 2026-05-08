Правосъдният министър Николай Найденов: Приоритет са нови правила за избор на ВСС и ограничения на решенията на настоящия състав

Приоритет е приемането на нови правила, по които да бъде избран новият ВСС. Това обяви правосъдният министър Николай Найденов, след като прие поста на кратка церемония и получи държавния печат от предшественика си Андрей Янкулов.

"Солидаризирам се с предложенията, че трябва най-накрая да бъда предприети трайни мерки за ограничаване на възможността на този състав на ВСС да приема решения, които биха могли да повлияят на бъдещето на развитие на съдебната система", добави той и направи уточнението, че не би го нарекъл мораториум, защото ще противоречи на решението на Конституционния съд.

Министър Найденов уточни, че още в понеделник в парламента ще бъдат внесени промени в съдебния закон, свързани с краткосрочни мерки.

"За съжаление, през последните 10 години съдебната реформа е едно понятие, което започна да се изпразва от съдържание, тъй като постоянно се говори за нея и на мен ми е малко обидно в 21 век да говорим за зависимости, които отдавна би следвало да бъдат установени", каза още той. Според него "търсенето на причините само във върховете на съдебната власт, макар и те да напълно основателни, няма да решат проблемите".

"Един градеж започва от основите към покрива", каза още Найденов.

Андрей Янкулов пък го увери, че ще има пълната му подкрепа в действията и остава на разположение на него и екипа му.

Найденов му благодари специално за усилията, които е положил, за да навакса изоставането в приемането на необходимите закони, свързани с мерките по ПВУ.