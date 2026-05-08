Руснаци в Североизточна България искат възстановяване на консулството на Руската федерация във Варна

„Безсмъртният полк" ще даде почетен караул на 9 май на Паметника на Съветската армия в Добрич със снимки на загинали близки в боевете през Втората световна война.

„Поклонението ще започне от 12,30 часа. Очаква се да присъства консулът на Руската федерация във Варна Руслан Бойчук", каза Лариса Димитрова, председател на руския клуб „Берьозка" в Добрич, организатор на поклонението. „На паметника на Съветската армия в Добрич на 9 май пак ще подредим портрети на загинали наши родственици в битките за победата над хитлерофашизма преди 81 години – винаги с вълнение и преклонение. Няма да проведем традиционното шествие заради неремонтирания център", добави тя. „Ще развеем за втори път копие от Знамето на победата, което е било забито на Райхстага в Берлин на 9 май. Получих го миналата година в Москва, където имаше голяма среща на съотечественици от целия свят – Америка, Африка и т.н., по повод 80-годишнината от победата над хитлерофашизма.", припомня Димитрова. Руският клуб „Берьозка" съществува в Добрич от 1999 г. „Руският клуб е място за срещи за граждани не само от Русия, а и от републиките на ОНД, които поддържат контакти и организират различни кампании", добавя Димитрова.

„По инициатива на посолството на Руската федерация са предприети действия за откриването отново на консулство във Варна. Ние подкрепяме, защото в Североизточна България има много руски граждани", казва Димитрова. „Още повече, че в страната имаше само три руски консулства – Варна , Русе, София", добавя тя.

„Паметникът на Червената армия е костница на загинали войни. Да не забравяме това", казват и добричлии, които вадят портрети на загиналите в боевете във Втората световна война техни родственици и на оцелелите, а с тях и спомените за героизма във войната срещу нацизма.