"Галатасрай" иска откритие на Мъри Стоилов

Хванаха двама пияни зад волана в Монтанско

Камелия Александрова

Засякоха двама пияни зад волана

Двама са хванати да шофират в нетрезво състояние в Монтанско, съобщават от полицията. 

Неправоспособен водач, управлявал лек автомобил след употреба на алкохол, е установен в ломското село Дългоделци.

На 7-ми май 2026 г. около 12,15 ч. служители от Участък Якимово спрели за проверка в с. Дългоделци лек автомобил "Ауди А3" с монтанска регистрация, управляван от 37-годишен ломски жител. Проверката показала, че водачът е неправоспособен, а направената му проба с дрегер отчела 1.19 промила алкохол в издишания от него въздух. На нарушителя са съставени 2 акта по ЗДвП. Установено е, че водачът и осъждан за шофиране под въздействие на алкохол над 1,2 промила.

Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, извършен е оглед и образувано бързо производство, 

34-годишен водач на лек автомобил е задържан в град Лом за управление под въздействие на алкохол в размер над 1,2 промила.

На 8-ми май 2026 г. около 00,34 ч. на улица "Пловдив" в крайдунавския град, в района на кръстовището с ул. "Александър Стамболийски", служители от РУ Лом спрели за проверка лек автомобил "Хюндай Теракан" с монтанска регистрация, управляван от 34-годишен ломски жител. Проба с алкотест отчела 1,95 промила концентрация на алкохол в издишания от водача въздух. По случая е извършен оглед на автомобила и образувано бързо производство по чл. 343б, ал. 1 от НК. МПС-то то не е иззето от органите на МВР поради семейна имуществена общност. На водача е наложено задържане до 24 часа и са му съставени 2 акта по Закона за движение по пътищата. Издадени са 2 заповеди за налагане на принудителни административни мерки. Работа по случая продължава РУ Лом.

