Почина 41-годишният Божил, пребит в село до Пловдив

Мъжът бил кротък и работлив, оставя дете в 3. клас

41-годишният Божил Божков, пострадал при побой в пловдивското село Калековец, е починал, научи "24 часа".

"Много кротък човек, работлив, изобщо не беше конфликтна личност", описа го кметът Георги Вълков. По думите му мъжът оставя дете в 3 клас.

Както вече съобщихме, вчера от полицията посочиха, че човек е откаран в болница след междусъседско сбиване. Жител на Калековец нанесъл побой над свой по-възрастен комшия и счупил огледалото на автомобила.

Кметът обясни, че в дъното на скандала била група мотористи, които в последните години карали бързо из селото, без да се съобразяват с който и да е. На 6 май Божил бил с група на маса пред местен магазин, когато покрай тях отново минал един от кросовите мотори. "Профучал бързо, въртял гуми, прашил ги и те се развикали. След 10-15 минути обаче се върнал с баща си и брат си", каза Вълков. Заради това се стигнало до размяната на ударите.

Според кмета било въпрос на време да се стигне до нещо сериозно, тъй като полицията не взимала мерки за проблема с мотористите. "Лятото почти всеки ден хората ми се оплакват и аз препращам сигналите към органите на реда, но нищо не се случва", заяви Георги Вълков.

След побоя извършителят беше задържан за 24 часа. След фаталния изход обаче най-вероятно ще му бъде повдигнато обвинение за смъртта на Божил Божков.