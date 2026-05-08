Министър Николай Найденов: Първата ни задача е приемане на нови правила за избор на ВСС

Нашата първа задача е приемане на нови правила, по които да бъде избран новият Висш съдебен съвет (ВСС). Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов при приемането на поста от предшественика си Андрей Янкулов.

Съдебната реформа е понятие, което започва да се изпразва от съдържание – постоянно се говори за нея, както и за зависимости, които отдавна е трябвало да бъдат изкоренени, заяви министър Найденов.

Процесът е закъснял, ВСС и Инспекторатът към ВСС са далеч отвъд мандата си, категоричен бе новият министър. За това, според него, са наложителни трайни мерки, така че да ограничат възможността ВСС след мандата си да приема решения, които могат да окажат влияние върху независимостта и бъдещото развитие на съдебната власт. Всичко това се съдържа в предложенията за промени в Закона за съдебната власт, подготвени от парламентарната група на „Прогресивна България“, които ще бъдат внесени в НС в понеделник. Ще се възползваме и от всичко, което е направено от досегашния екип в МП, защото реформата не започва от един министър, каза Найденов. Той благодари на екипа на Андрей Янкулов за положените усилия да подготвят закъснелите с няколко години законопроекти, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.

„Г-н Найденов идва в Министерството на правосъдието в труден момент, защото очакванията към редовното правителство и отговорността му са големи, но и обществената подкрепа е голяма. Ще имате моя пълна подкрепа за действията за по-добра и справедлива правосъдна система. Успех и на добър час!“, пожела Янкулов.