Нейнски предаде поста министър на външните работи на Велислава Петрова

Надежда Нейнски предаде поста министър на външните работи на Велислава Петрова СНИМКИ: Пресцентър на МнВр

Велислава Петрова-Чамова прие поста министър на външните работи от Надежда Нейнски по време на официална церемония днес в Министерството на външните работи, съобщиха от пресцентъра на министерството. 

Новоназначеният първи дипломат на България отбеляза, че възможността, която българският народ е дал на новия кабинет да управлява с огромно мнозинство е отговорност. В този контекст тя подчерта ключовата роля на дипломатическата служба и необходимостта от стабилност и последователност във външната политика на страната.

„Основната сила на това министерство са хората. Ще разчитам на вашия професионализъм и подкрепа. Вярвам, че България ще има своето достойно място не само в Европа, но и в света", обърна се към ръководния състав на МВнР министър Петрова.

От своя страна Надежда Нейнски поздрави новия външен министър и открои значението на приемствеността и професионализма в българската дипломация. По думите ѝ България днес е уважаван и предвидим партньор в международните отношения, постигнал значими външнополитически успехи като членството в ЕС, НАТО, Шенген и еврозоната. 

