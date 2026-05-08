Найден Тодоров предупреди Милошев, че няма да му е лесно. Той: Не идвам като вълшебник, но идвам с морал, амбиция и задачи

„Влизам в кабинет и в министерство, в което през, може би последните 15 години, съм идвал винаги от страната не на властта, a от страната на неправителствените организации. Вярвам, че заедно можем да свършим отлична работа. Имаме прекрасни отношения с маестро Тодоров и вярвам, че приемствеността ще бъде добър знак за Министерството на културата." Така новият министър на културата Евтим Милошев се обърна към досегашния министър маестро Найден Тодоров и екипа на Министерството на културата по време на официалната церемония по приемственост в институцията.

На церемонията присъстваха членовете на политическия кабинет и директори на дирекции в Министерството.

„Не идвам като вълшебник, но идвам с морал, амбиция и задачи, които седят пред нашия тъй изстрадал сектор. Идвам с амбицията да има видимост, да има диалог и да има по-добри дни за българската култура в момент, в който икономическата, вътрешнополитическата и най-вече геополитическата обстановка, предполагат процеси, свързани с доста по-сложни варианти за решение.", подчерта министър Милошев. Той акцентира върху общата задача – развитието на „българската култура, която ни е направила нация и държава с хилядолетна история, а в основата на това дълголетие са били културата и духовността". „Ангажиментът е огромен", каза още Милошев.

По думите на Тодоров той се чувствал много спокоен в какви ръце оставя Министерството на културата. „Министър Евтим Милошев не е за първи път във висшата държавна администрация, той е бил член на Министерския съвет и като такъв познава както трудностите, така и възможностите в администрацията", посочи той. Добави, че тъй като министър Милошев е от гилдията, хората в нея могат да са щастливи, че той не само ще администрира културата, но и ще проявява разбиране към нея – нещо, което е изключително важно за културния сектор.

„Трябва да спомена също така, че в последните дни се случиха слухове, измамни и фалшиви внушения, чиято цел беше да го дискредитират. И трябва да знаем, че това никога не може да бъде успешно. И неговият избор за министър на културата е именно възтържествуване на справедливостта", категоричен бе Найден Тодоров.

Той предупреди своя наследник на поста, че няма да му бъде лесно, тъй като се намираме „във време, в което финансите за културата не достигат, управляващите сякаш не я виждат, а в цялото това време културният сектор бушува". Във връзка с това сподели, че с екипа си се е постарал да подготви каквото може, за да улесни работата на новия министър – включително два законопроекта, единият от които - за Българското национално радио – „за да спасим бедстващите състави на БНР", както и за промяна на делегираните бюджети в сценичните изкуства, „за да можем да внесем някаква нормалност в тях". Новият министър на културата Евтим Милошев се здрависва с досегашния министър маестро Найден Тодоров Снимки: Министерство на културата

Маестро Тодоров определи като късмет шанса на сегашната ситуация за „4-годишен хоризонт". „Убеден съм, че в края на тези 4 години ще можем да видим културата, която вече не е в процес на оцеляване, а ще бъде това, което заслужава да бъде – визитна картичка на България. Пожелавам Ви много голям успех!", каза още маестро Тодоров, обръщайки се към министър Милошев.

В края на церемонията по приемственост маестро Найден Тодоров символично предаде на наследника си Евтим Милошев, заедно със своя отчет, законопроектите и анализа на културния сектор, фототипното копие на прочутата Манасиева хроника, която в знак на приемственост си предават министрите на културата.

„Поемам ангажимента всичко това да бъде видимо, секторът да се запознае и да продължим практики и труд, който е положен, за да има решения, които ще доведат до спокойствие в сектора", заяви министър Милошев и подчерта, че контактите му с маестро Тодоров ще продължат като пример за добър модел.

След символичния жест двамата проведоха среща, на която обсъдиха основните приоритети и ключови проекти за развитието на сектора.