Основните приоритети за Димитър Стоянов: грижа за военните, модернизация на армията и по-добра инфраструктура

Атанас Запрянов подари икона на св. Георги на наследника си Димитър Стоянов СНИМКА: МО
  • Новият министър иска промени в Закона за отбраната и в този за резерва на въоръжените сили
  • Досегашният Атанас Запрянов по традиция му подари икона на св. Георги

Грижа за хората в отбраната, модернизация на въоръжените сили и подобряване на инфраструктурата. Това определи като свои основни приоритети новия министър на отбраната Димитър Стоянов.

На тържествена церемония в министерството на отбраната досегашният министър Атанас Запрянов, който заемаше поста в последните 4 правителства - двете служебни на Димитър Главчев, редовното на Росен Желязков и служебното на Андрей Гюров, го предаде на наследника си. 

Запрянов и Стоянов дойдоха пеша от Министерския съвет в МО СНИМКА: 24 часа

Стоянов благодари на Запрянов и досегашното ръководство на ведомството и изрази надежда заедно с военното ръководство да продължат започнатите процеси и да се постигне успех при намаляването на некомплекта в редиците на армията, придобиването на нова техника и модернизация, както и на "подходяща инфраструктура"

"Имаме подготвена управленска и законодателна програма, по която започваме работа без да се бавим. Ще предложим промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, както и в Закона за резерва на въоръжените сили", категоричен бе министър Димитър Стоянов

Началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов посрещна новия министър на входа на ведомството СНИМКА: 24 часа

От своя страна Запрянов пожела успешен мандат на наследника си и по традиция му подари икона на патрона на армията - Св. Георги.

Той акцентира върху положените усилия за нарастване на военните способности, за справяне с липсата на кадри в армията и за нейната модернизация. Той благодари на военното ръководство, на командванията на видовете въоръжени сили, на ръководителите на подчинени структури за съвместната работа и им пожела успех.

 

Димитър Стоянов и Атанас Запрянов СНИМКА: МО
