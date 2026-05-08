Д-р Илин Димитров пое поста министър на туризма: Познавам работата на институцията добре

Д-р Илин Димитров пое поста министър на туризма от Ирена Георгиева. Двамата обсъдиха основните приоритети в работата на министерството, подготовката за предстоящия летен туристически сезон, диалога с туристическия бранш и общините, както и необходимостта от последователност и устойчивост в изпълнението на ключови политики и проекти в подкрепа на сектора. Разговорът премина в дух на приемственост и професионално познаване на работата на институцията и предизвикателствата пред туризма, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Ирена Георгиева пожела успех на новия министър и подчерта значението на устойчивостта и експертния подход в управлението на сектора. Тя отбеляза, че Министерството на туризма разполага с натрупан институционален опит, който следва да бъде надграждан. „Туризмът е сектор, в който резултатите идват чрез постоянен диалог и добра координация между държавата, бизнеса, местната власт и професионалните организации. Убедена съм, че доброто познаване на системата и натрупаният управленски опит ще бъдат важна основа за продължаване на започнатите политики", заяви Ирена Георгиева.

Д-р Илин Димитров благодари за конструктивния диалог и подчерта, че поема ръководството на министерството с ясна представа за текущите процеси и приоритетите пред сектора. „Министерството на туризма е институция, чиято работа познавам добре както от предишния си мандат като министър, така и от работата ми с бранша и парламентарната Комисия по туризъм. Това ще осигури необходимата приемственост, за да продължи работата по важните за сектора теми без забавяне", заяви той.

Д-р Илин Димитров има дългогодишен опит в сферата на туризма, държавната администрация и академичната дейност. В периода 2022 – 2023 г. е министър на туризма в две служебни правителства, а преди това е народен представител в 47-ото Народно събрание и председател на парламентарната Комисия по туризъм. В професионалната си биография заема и поста председател на Варненската туристическа камара в периода 2020 – 2022 г.

Димитров е завършил Колежа по туризъм – Варна, Висшето училище по мениджмънт и Стопанската академия „Д. А. Ценов" – Свищов със специалности в областта на маркетинга, мениджмънта, стопанското управление и фирмения контролинг. Защитава образователна и научна степен „доктор" по туризъм в Икономически университет – Варна. От 2023 до 2026 г. е секретар по туризъм, култура, духовност и образование на президента Румен Радев.