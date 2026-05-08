Росица Карамфилова пое поста на екоминистър: Тук се чувствам сред свои води

„В тези напрегнати три месеца свършихме много и оставяме добри резултати". Това заяви бившият вече служебен екоминистър Юлиян Попов при предаването на министерството на Росица Карамфилова и изрази увереност, че отстояването на политиките и приоритетите на министерството ще останат водещи и в нейната работа. Той благодари на екипа си и на всички работещи в системата на МОСВ.

„Тук се чувствам сред свои. Какво по-добро доказателство за приемствеността, която е в основата на успеха", отговори министър Росица Карамфилова и припомни, че преди години двамата са били с разменени роли. „Няма по-голяма сила от това хора, които познават сърцето на една политика, да са ангажирани с нейното прилагане", каза още тя и изрази убеждението си, че ще продължи надграждането на постигнатото през тези месеци.

Министър Карамфилова добави, че в сектора на околната среда и водите стоят тежки и сложни задачи: „Влизаме в този кабинет с огромни очаквания от хората към нас и с ясното съзнание за отговорността от големия изборен резултат. Време е за реформи, за които отдавна говорим. Трябват воля и кураж, за да ги предприемем. Няма по-голяма сила от гласа на знаещите и можещите хора".