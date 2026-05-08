Откриха изнесена база на Регионалния STEM център в Хисаря в Пловдивския университет

До края на месеца ще бъдат завършени трите регионални STEM центъра в България, които ще подпомагат училища в над 2000 населени места. Това стана ясно на откриването на изнесената база за обучение към Регионалния STEM център в Хисаря, разположена на територията на ПУ „Паисий Хилендарски". Представители на държавната и местната власт, академичното ръководство на ПУ и експерти в сферата на образованието разгледаха базата, която се намира на един изцяло реновиран етаж в непосредствена близост до новата сграда на висшето училище на бул. „България".

Проф. Найден Шиваров, директор на Националния STEM център, акцентира върху значимостта на партньорството между държавата и университетите и допълни, че с такива резултати науката и иновациите ще разцъфват не само в училищата, но и в академичните аули. Той потвърди, че до края на май предстои откриването и на останалите два регионални STEM центъра в партньорство с Шуменския и Югозападния университет.

Изпълнителният директор на агенция „Програма за образование" Иван Попов заяви, че реализирането на STEM центровете бележи важен етап от реформирането на образователната система у нас. Той подчерта, че значителният финансов ресурс, влаган през последните години, има за цел да достигне до всяко българско дете чрез изграждането на съвременна STEM образователна среда.

Ректорът на Пловдивския университет проф. Румен Младенов изрази увереност, че новата база ще осигури безценна практическа подготовка както за студентите, така и за вече завършилите педагози, като заяви, че бъдещето на България се гради именно в класните стаи.

Зам.-ректорът с ресор „Проектна дейност" проф. Невена Милева потвърди, че STEM центърът разполага с всички необходими условия за развитие на иновативно образование и съвременни смарт технологии, с които да се започне обучение. Тя отбеляза, че базата е значима част от „комплекс на бъдещето", който продължава да се изгражда в съседство на новата сграда на ПУ. Проф. Милева дори посочи, че на това място може да се говори не само за STEM, а и за STEAM образование, тъй като изкуството е навсякъде, предвид, че арт специалностите на Педагогическия факултет се преподават на същата територия.

Изнесената база се реализира в рамките на проект „Създаване на Национален и Регионални STEM центрове" по Националния план за възстановяване и устойчивост. Тя включва пет лаборатории и лекционна зала, оборудвани по направленията „Природни науки", „Математика и информатика", „Роботика и киберфизични системи", „Зелени технологии и устойчиво развитие" и „3D дизайн и прототипиране".