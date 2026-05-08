Слюнката от теста за дрога на пътя ще се праща в лаборатория при отказ от кръвна проба

Пътните полицаи ще вземат слюнка от шофьорите, които са дали положителна проба за дрога при проверка, а след това ще я пращат за потвърждение в лаборатория. Това предвижда промяна в наредбата, по която шофьорите се тестват на място за алкохол и наркотици.

Предложението за промяна в наредбата е подписано от служебните министри Емил Дечев, Андрей Янкулов и Михаил Околийски, които днес предадоха постовете си на редовните министри.

Резултатите от полевия тест подлежат на потвърждение в лаборатория с кръв или слюнка, но голяма част от шофьорите отказват да дават кръв. Това води до невъзможност да бъдат санкционирани или разследвани. Промянат ав наредбата за вземане на слюнка има за цел да се справят с този проблем. Изследването ще се извършва само в лабораториите, които имат аналитичен капацитет. Описан е и редът по запечатване, съхранение, изпращане и транспортиране на слюнката до лабораторията.

Така се въвежда новото правило, че употребата на дрога, установена с полеви тест, се доказва с изследването на слюнката по него, но в лаборатория.

Сега полицаите трябва да съпроводят шофьора до лечебно заведение за медицинско изследване. Анализът на практиката показал, че в голяма част от случаите хората декларират отказ от медицинско изследване и предоставяне на кръвна проба. Това само ангажирало ресурс на МВР за конвоирането им, както и на медицински работници при оформянето на документите по отказа. С промените се дава възможност при желание на шофьора да откаже медицинско изследване и кръвна проба, отказът да бъде деклариран още на пътя при полицаите, с което да се съкрати процедурата и да се пристъпи към изследването на слюнката по теста.

Ако пиян или дрогиран обаче откаже тест на пътя и в лаборатория и вече е наказван за това, ще бъде съпровождан от униформените, защото вече става дума за извършено престъпление. Анализът на практиката показал, че в случаи на отказ от предварително изследване с дрегер или тест, след издаване на талон за изследване и определяне на срок за явяване в лечебното заведение, той често пъти декларирал, че е пил или употребявал дрога в този промеждутък, което после затруднява установяването на обективната истина.

С проекта на наредба се заличава и необходимостта да се взема контролна проба от урина. Тази промяна е заради въвеждането на изследването на слюнката в лаборатория.

Премахва се и възможността шофьорът да не приеме показанията на дрегера или теста, за да бъде насочен към медицинско изследване. Пътните полицаи му пишат предписание за това и е длъжен да го направи. Те ще изясняват подробно шофьорите при проверките какви последици ще има при отказ от изследване.