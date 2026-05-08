Куче ухапа мъж в двора на училище в Кюстендил, шефът на приюта и служител са уволнени

Бездомно куче ухапа мъж в двора на Природо-математическата гимназия в Кюстендил. За инцидента, случил се в сряда около 15,30 ч., съобщиха от Общинска администрация Кюстендил.

"След подадени сигнали към приюта и Общинска администрация от охраната на училището, треньора по плуване и пострадалия, който е обслужен в ЦСМП – Кюстендил, същите са получили отказ от страна на служителите на приюта (които са с депозирани предизвестия за напускане от 29.04.2026 г.) да заловят и приберат кучето, както и са отправили ругатни към охраната на ПМГ – Кюстендил и треньора по плуване от Плувен клуб „Велбъжд", видно от жалбите, подадени от тях към Община Кюстендил", се казва в официално изявление от Общината

Независимо, че служителите са в предизвестие за напускане по тяхно желание, те са длъжни да изпълняват своите задължения до деня на прекратяване на трудовото правоотношение, категорични са от кметството.

Допълват, че считано от днешна дата д-р Полина Чавдарова е освободена като управител на приюта за безстопанствени животни, както и г-н Александър Ранов е освободен от длъжността ловец на безстопанствени животни. За кучетата в приюта ще продължи да полага грижи д-р Стойчев, който и до момента обслужва приюта.

"Общинска администрация Кюстендил няма да толерира грубото нарушаване на професионалните стандарти и етиката от общински служители, още повече поставяйки под риск здравето на децата в училищния двор", категорични са от Общината. Канят днес представителите на Фондация „Мръсни Лапички" на среща в залата на Общинския съвет.