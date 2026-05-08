МВР предупреди за нова фишинг измама с фалшиви глоби

Нова фишинг измама, представяща се от името на МВР, се разпространява масово сред потребители на мобилни оператори, приложения и социални мрежи. От дирекция „Киберпрестъпност" към ГДБОП съобщиха, че само през последните часове са постъпили десетки сигнали от граждани, по които вече се работи.

Измамните съобщения се изпращат основно от чуждестранни номера с кодове +63 и +44 (международните кодове на Филипините и Обединеното кралство) и са подписани с имена като „Българска агенция за движение по пътищата", „Служба за управление на превозните средства" и други подобни институции.

В текста се твърди, че получателят има неплатен електронен фиш за превишена скорост. Посочва се кратък срок за плащане, като дори се предлага „30% отстъпка" при бързо погасяване на глобата. Съобщенията предупреждават още, че при забавяне може да бъде начислена допълнителна лихва, както и да се стигне до задържане или преместване на автомобила. СНИМКА: ГДБОП

Потребителите са подканвани да отворят линк към сайт, който визуално наподобява официалната страница на МВР. В действителност обаче линкът води към фалшива платформа за плащане, където се изисква въвеждане на лични и банкови данни.

Според МВР целта на схемата е кражба на чувствителна информация, източване на банкови сметки или заразяване на устройствата със зловреден софтуер. Оттам пуснаха истинския сайт, където човек може да провери задълженията си - https://e-uslugi.mvr.bg/services

Качиха и част от списъка с фалшивите сайтове:

- gav.mvrbg[.]cam/

- mvr.gov-bg[.]one/

- mvr.bggov[.]cam/

- e-uslugicye[.]top/

- mvr-bg[.]cyou/

- mvr-bg[.]shop/

- mvr.bggov[.]cam/

- mvr.govbg[.]one/

- mvr-bg[.]autos/

- mvrbg[.]life/

Вътрешното министерство посъветва гражданите да не отговарят на тези съобщения и да не въвеждат данните на банковите си карти. Ако някой вече го е направил, трябвало да смени паролите си, да следи наличността по сметката си и да се свърже с банката си.