Иван Шишков прие поста от Николай Найденов: Поетата отговорност ще превърнем в много работа

Поетата отговорност ще превърнем в много работа. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. На символична церемония в МРРБ днес министърът прие поста от предшественика си Николай Найденов. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Иван Шишков посочи, че сред първите му задачи ще бъдат лошото състояние на пътищата по региони, липсата на проекти за необходимите за изграждане магистрални участъци и свлачището на пътя Смолян – Пампорово. Министърът уточни, че сред причините за състоянието на пътната инфраструктура се дължат на много похарчени пари, които обаче са инвестирани неравномерно в регионите в страната. Имаме ясна програма как да решим нещата и увереност, че ще може да превърнем идеите в реалност, каза още Иван Шишков и обеща публичност в работата си.

Предадох папка с информация за най-важното направено по сектори, необходимото за довършване и идеи, каза Николай Найденов. Той изрази удовлетвореност от свършеното в мандата на служебния кабинет и от еднаквото виждане между него и новия регионален министър за политиките на министерството и за това как то трябва да работи. Найденов посъветва министър Шишков максимално бърза да бъдат проведени обществени поръчки предвид изчерпване на ресурса по повече от половината договори за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища.