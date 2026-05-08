На Дунав мост иззеха цигари за 2 млн. евро, скрити в камион с портокали

Гранични полицаи край Дунав мoст при Гюргево хванаха 359 989 пакета контрабандни цигари за два милиона евро, скрити в камион, натоварен с портокали. Това става ясно от информация, публикувана на официалната страница на Гранична полиция - Румъния.

Незаконната стока е открита след рутинна проверка. Камионът е идвал от България, но е бил управляван от 44-годишен румънски гражданин, който е имал документи за превоза на цитрусовите плодове, но не и за цигарите, скрити сред щайгите.

Шофьорът е отведен за разпит и впоследствие е задържан за 24 часа. След това съдията по правата и свободите е решил да го арестува превантивно за 30 дни.

Полицията продължава разследванията си, за да установи произхода на цигарите и дали транспортът е бил част от по-голяма контрабандна мрежа. Конфискацията в Гюргево е едно от най-големите, направени наскоро на границата с България, отбелязват местните медии.