Благомир Коцев призова главния архитект на Варна да подаде оставка

Община Варна е сезирала МРРБ с искане да установи има ли системност в нарушенията на главния архитект Виктор Бузев в последната година, след като Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) е констатирала седем негови нарушения при издаването на строителни разрешения, съобщи пред журналисти днес кметът на Варна Благомир Коцев.

Междувременно община Варна подготвя конкурсна процедура за избор на нов главен архитект. Основните критерии, на които ще стъпи изборът, са свързани с овладяването на процесите на презастрояване и на дисбаланса между жилищното строителство и необходимата публична инфраструктура.

Това не е първият път, когато от администрацията искат да се разделят с Бузев, след като общината беше осъдена да плати почти 3 млн. лв. през лятото на миналата година за негово "бездействие". Парите бяха платени от бюджета, а срещу Бузев беше заведено ответно дело, което продължава и до днес. Тогава изп. длъжността кмет на Варна Павел Попов поиска оставката на главния архитект, който обаче отказа да я подаде и остана на длъжността.

Кметът подчерта, че процедурата ще бъде съгласувана с професионалните организации и ще почива на детайлен анализ на допуснатите през годините лоши практики.

"Задължение на Община Варна е да прилага Общия устройствен план така, че да има синхрон между частните и публичните интереси. През последните години балансът е нарушен и жилищното строителство значително е изпреварило развитието на инфраструктурата в града. Този баланс трябва да бъде възстановен с нова градоустройствена визия от страна на бъдещия главен архитект и осигуряване на държавно и европейско финансиране за изграждане на ключови инфраструктурни проекти", каза още кметът Коцев.

Той се надява Бузев да се оттегли доброволно в "името на бъдещото развитие на Варна".

Седемте нарушения на Виктор Бузев, който в момента е в отпуск, са открити по време на анализ на неговата работа като част от усилията по организирането на нов конкурс.

По този повод Община Варна е сезирала Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с искане да установи дали има системност при нарушенията на главния архитект, констатирани от РДНСК.

Ако това се потвърди, ЗУТ предвижда възможността МРРБ да предприеме необходимите мерки, включително да лиши главния архитект от правото да заема такава длъжност за определения от закона срок, каза още Коцев.

Той поясни, че сигналът до министерството е подаден преди около две седмици.

Главният архитект е единственият административен орган, който не е с мандатност.

Въпреки че кметът е негов работодател, той няма правомощия пряко да му налага санкции, обясни още Коцев. Според него, когато между кмета и главния архитект липсва баланс и координация, това неминуемо се отразява върху градоустройството и развитието на общината.

Пламен Китипов направи уточнения по повод възраженията на професионалната гилдия относно заповедта на кмета за съгласуване на документооборота, свързан с актове на главния архитект.

Заповедта на кмета на Община Варна не съставлява неправомерна намеса в законово установената самостоятелна компетентност на главния архитект, а е елемент от вътрешната организация на администрацията.

Тя не изисква и не предполага съгласуване на валидността на актовете на главния архитект, подчерта заместник-кметът.