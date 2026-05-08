Вижте седмичния отчет на община Русе

Ива Петрова пое поста министър на енергетиката от Трайчо Трайков

Трайчо Трайков и Ива Петрова СНИМКА: Сайт на министерството на енергетиката

“Националната сигурност, бизнесът и гражданите зависят пряко от енергетиката и получавате голяма отговорност. Затова Ви желая успех и воля да издържите" – с тези думи Трайчо Трайков предаде поста на своя наследник - министър Ива Петрова. На церемония в Министерството на енергетиката Трайков очерта основните посоки в работата на екипа през последните месеци: „Опитахме се да подредим енергийния отрасъл, в който отдавна интересите са взели водещи позиции пред държавните приоритети“. По неговите думи, днес в развитието на енергетиката са заложени перспективи, които редовният кабинет може да реализира и надгражда. От своя страна, министър Петрова благодари на своя предшественик за съвместната работа и подчерта, че усилията на екипа в бъдеще ще бъдат насочени към развитие на стабилен, устойчив и конкурентен енергиен отрасъл в полза на българските граждани и бизнес. „Решенията за ядрената енергия, ВЕИ и въглищните мощности, системите за съхранение, както и газовата и електроенергийната инфраструктура имат своята ключова роля за гарантиране на енергийната сигурност и независимост“, подчерта Петрова. Тя акцентира, че утвърждаването на ефективни защитни механизми за потребителите в период на сериозна волатилност на енергийните цени има водещо значение за запазването на достъпността на енергийните доставки. „Ще продължим последователните си усилия и в тази посока“, заключи Петрова.

