Втората вечер на Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев" събира утвърдени музиканти

Втората фестивална вечер на 19-ите Международни празници на духовите оркестри „Дико Илиев" ще събере на сцената на площада в Монтана утвърдени музикални състави от България. Събитието започва на 8 май от 18:30 часа. При лошо време концертите ще се проведат в Драматичен театър „Драгомир Асенов".

Фестивалната програма ще започне с дефиле на оркестрите и мажоретните състави, които ще тръгнат в 18:00 часа по бул. „Трети март" към централния площад.

Начало на концертната вечер ще постави Софийският духов оркестър към ОКИ Дом на културата „Искър", дирижиран от маестро Васил Делиев. Публиката ще чуе произведения от Жорж Бизе, Йохан Щраус, Арам Хачатурян, Йохан Себастиан Бах, Чик Кърия и Луис Прима, както и творби на Васил Делиев и Дико Илиев. Акцент в програмата ще бъде премиерата на „Лудото (Делиево) хоро" – композиция, отличена в Националния конкурс за нови творби за духов оркестър, съпътстващо събитие на Дико-Илиевите празници. Допълнителен колорит на произведенията на фолклорна основа ще придаде и участието на Танцов ансамбъл „Ситница".

На сцената ще се изяви и Общинският духов оркестър с мажоретен състав от Ловеч под диригентството на Тотко Рогашки. Съставът ще представи популярни световни мелодии, филмова музика и български фолклорни произведения, сред които „Y.M.C.A", „He's A Pirate", „Нашият град", „Искърско хоро" от патрона на фестивала.

Финалът на втората фестивална вечер е поверен на Духовия оркестър при Общински комплекс „Дворец на културата" – Перник с диригент д-р Трифон Трифонов. Един от най-старите граждански духови оркестри в България ще изпълни творби на Христо Тонев, Хенри Манчини, Кърт Вайл и Дико Илиев. Сред акцентите са „Лунна река", „Love Story", „Кършен венец" и „Добружанско хоро" – любимото хоро на композитора Дико Илиев. За пръв път пред публика ще прозвучи Сигнален марш на Черноморския флот от Димитър Нинов - творба, класирана на трето място в раздел „Марш" на Националния конкурс за създаване на нови творби за духов оркестър – Монтана 2025-та.

Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев" се организират от Община Монтана. Събитието се провежда под патронажа на Министерството на културата.