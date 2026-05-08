Разследват причините за самоубийство на 40-годишен мъж, прострелял се с ловна пушка в Търново

Районна прокуратура – Велико Търново ръководи разследване за установяване на причините, свързани със самоубийството на 40-годишен мъж от същия град. На 29 април около 15 часа в полицията във В. Търново е получен сигнал за намерен труп на мъж в близост до дома за стари хора. Извършен е оглед и е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 127, ал. 1 от НК. Установен е трупа на 40-годишния Н. Б., прострелян смъртоносно със законно притежавано от него огнестрелно оръжие.

Това съобщиха на фейсбук страницата на Апелативната прокуратура, във връзка с твърдения на Института за пътна безопасност, че самоубилият се е служител на АПИ във Велико Търново и е сложил край на живота си, защото е бил подложен на жесток психологически натиск на работното си място. Институтът за пътна безопасност (ИПБ) съобщиха публично на 7 май, че са дълбоко разтърсени от информацията за самоубийството на служител от Областното пътно управление във Велико Търново, който е отговарял за изготвянето на важни задания по текущ ремонт и поддръжка на пътищата.

Според организацията случаят е прикрит, а трагедията поставя под въпрос условията, в които работят експертите в Агенция „Пътна инфраструктура".

От ИПБ твърдят, че самоубийството може да е резултат от системен административен и психологически натиск върху служителя.

Организацията поставя въпроси дали той е бил принуждаван да подписва документи, заобикалящи закона или обслужващи конкретни фирми, както и дали е получавал заплахи, ако откаже участие в подобни практики.

"В хода на разследването до момента са разпитани множество свидетели и са назначени различни експертизи. Установяват се причините за самоубийството и дали някой е подпомогнал или склонил пострадалия да го извърши. До момента не са събрани достатъчно доказателства за съпричастност на друго лице към деянието. Няма привлечено обвиняемо лице. Работи се по всички версии, включително и за мотиви от личен характер", уточняват от прокуратурата.

Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура – В. Търново.