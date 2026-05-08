Радев поиска от кабинета да разследва корупционни престъпления и очерта приоритетите си

За разграждане на олигархичния модел е нужна и решителна прокуратура, подчерта премиерът

Следващата седмица - детайлен анализ от всички министерства какво е свършено, какви са задачите, как се харчи, трябва ли да се съкращава администрация. На тази база ще се изготви бюджет

Ще гарантираме социалните плащания на уязвимите групи

Да се пречупи трендът на растящите цени, особено за хранителните стоки от първа необходимост, бюджета, спасяване на плащането по ПВУ, както и извършване на реалните реформи по плана, избор на нов ВСС, където имаме много важна роля с нашия законопроект за Закона за съдебната власт.

Това са най-важните приоритети на новото правителство. Очерта ги премиерът Румен Радев на първото му заседание.

Но освен тях той изброи и други:

Ангажирахме се с нашата програма за разграждане на олигархичния модел, това означава енергично правителство, което да е двигател на борбата с корупцията, но не и неин завършек - трябва и решителна прокуратура. Но правителството ще разследва корупционни престъпления и да събира годни за съда доказателства. Това ще върви паралелно с избор на нов легитимен главен прокурор.

Ще работим за промяна на бизнес средата, повече инвестиции, дигитализация, електронни услуги, намаляване на администрацията. Разчитам на активно съдействие от всички министерства.

Обещахме и че ще работим за повече сигурност на българските граждани, ще направим всичко възможно да се ускори модернизацията на армията, а и МВР да се заеме с борбата с престъпността, катастрофите по пътищата, наркоразпространението сред младите хора, което е заплаха за националната сигурност.

Правосъдната реформа не се изчерпва със смяната на главния прокурор. Необходимо е и по-бързо и справедливо правораздаване.

Външна политика, която да гарантира нашия суверенитет и повече конструктивност и отстояване на българския интерес в съюзите, в които членуваме.

Многобройни са проблемите пред българското образование, така че да повишим функционалната грамотност на нашите деца. Нашите млади хора трябва да растат като достойни граждани с български дух.

Националната детска болница - национален приоритет. Министър Шишков намери терен за нейното изграждане, очаквам ускоряване на изграждането, оборудването и да имаме личен състав и лекар. Пресичане на злоупотребите в Здравната каса, не може да има повече тази срамна търговия с лекарства на гърба на болните хора и техните близки. Трансформация в модела на българското здравеопазване.

Повече свързаност, мобилизиране на публичен и частен ресурс, за да изграждаме инфраструктура под формата на публични-частни партньорства, където държавата няма пари.

В енергетиката - максимално оползотворяване на нашите ресурси за повече автономност, поносимост на сметките за ток.

Продоволствена сигурност - ако продължаваме с тези темпове на намаляване на родното производство, няма да имаме никакви продукти на нашата трапеза.

Очаквам да намерим баланс между бизнеса и околната среда, да решим проблема с боклуците, които засипват природата.

Да не забравяме културата, имаме прекрасно историческо наследство, трябва да го съхраняваме, но най-важното е живият творец.

В спорта големият ангажимент ще е връщане на масовия спорт за българските деца, и не само.

Имаше много послания да съкратим Министерството на туризма, но туризмът носи близо 10% от БВП на страната и очаквам да докажете с работата си, че това министерство заслужава да го има, като се повиши този процент.

Всички тези цели могат да бъдат постигнати при ясни приоритети и практически действия и само ако знаем реалното състояние на ведомствата и на държавата. Следващата седмица очаквам детайлен анализ - приоритетите, основните задачи и тяхното изпълнение, бюджет, проблемни договори и обществени поръчки, как да се ревизират, оценка на ефективността на администрацията. Това на което се натъкнах, че в някои административни звена, които при служебния кабинет на Донев, днес имат двоен състав при същите задачи. На база на тези анализи ще формираме бюджета на държавата. И отново обръщам внимание на скрития дефицит, скритите разходи и всички фактури, които седят по чекмеджетата.

Това са само най-важните щрихи. Но да не пропуснем гарантирането на социалните плащания на най-уязвимите социални групи. Защото без солидарност тъканта на едно общество се разпада много бързо.