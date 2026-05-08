Започва изплащането на възнагражденията на участниците в секционните комисии

На 13 май /сряда/ започва изплащането в брой на възнаграждения на членовете на Секционните избирателни комисии на територията на община Русе.

На предоставилите удостоверения за банкови сметки възнагражденията ще им бъдат преведени по банков път на 12 май. Участниците, непредставили удостоверение, ще могат да получат своите възнаграждения в касата на Община Русе - входът от страната на ул. „Петър Берон", в работните дни от 9:30 до 12 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч., по следния график:

След посочените в графика дни, изплащането ще се извършва в касата на Община Русе в работните дни от 9:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:30 ч. Община Русе призовава гражданите да спазват указания график, за да бъдат избегнати опашки. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.