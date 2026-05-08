Пловдивчанка предаде загубен портфейл с над 1000 евро, шефът на полицията я награди

Портфейл Снимка: Pixabay

Шефът на Областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов връчи грамота на Валентина Вапцарова, която предала в полицията загубен портфейл с голяма сума пари. Жената е наградена в израз на признателност за нейната гражданската доблест, честност и благородство, съобщиха от МВР.

На 22 април, докато преминавала покрай заведение на бул. "Шести септември", Вапцарова забелязала падналия на земята портфейл и без да се колебае го занесла в сградата на Второ районно управление. От полицейските служители било описано съдържанието - документ за временно пребиваване на чужденец, две банкови карти и сумата от над 1000 евро.

При създадената организация още в същия ден собственикът бил установен и поканен в полицията, за да си получи всички загубени пари и документи.

