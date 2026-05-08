73-годишната варненка била простреляна случайно при скандал между рускоговорящи

73-годишната жена, която беше простреляна в ръката на улица "Княз Борис I" в центъра на Варна, е седяла на пейка до магазин. В този момент в магазина влиза мъж на средна възраст, който е последван от въоръжен човек. Мъжът с пистолета го подгонва по улицата и стреля няколко пъти по него, разказаха очевидци на случилото се тази сутрин.

Двамата си разменили изстрели още няколко пъти, след което са изчезнали в неизвестна посока, посочиха още свидетели на инцидента. Очевидците казаха още, че са чули руска реч, съобщава БНР.

Районът на местопроизшествието е отцепен със сигнални ленти, на място има полиция и разследващи инцидента, до този момент няма официална информация за цялостната ситуация, свързана с инцидента.