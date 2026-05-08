Варненският съд отхвърли жалбата срещу строителството на „Алея Първа"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Административният съд във Варна остави в сила решението на Регионалната инспекция по околната среда и водите, според което за проекта за международен и конгресен център на „Алея Първа" не е необходима оценка за въздействие върху околната среда.

Делото беше образувано по жалба на сдруженията „Варна диша" и „Български алианс за достоен живот", които настояваха, че мащабното застрояване на крайбрежната алея създава риск за природата, човешкото здраве и сигурността на района.

Според гражданските организации теренът попада в свлачищна зона с активни подземни води и е част от Морската градина – територия със защитен статут. Те твърдяха още, че очакваният автомобилен трафик и интензивното строителство могат да доведат до сериозни последици за района.

Съдът обаче не прие тези аргументи. В решението си магистратите се позовават на изготвена комплексна техническа и екологична експертиза, както и на становища на здравните и екологичните институции.

Според съда за терена вече са извършени брегоукрепителни и противоерозионни дейности, които са въведени в експлоатация и гарантират стабилността на ската. Посочва се още, че проектът съответства на Общия устройствен план на Варна.

Отхвърлени са и опасенията за вредно въздействие върху околната среда. Магистратите приемат, че няма данни за очаквано превишаване на нормите за шум, прахово замърсяване или замърсяване на водите и почвите.

В решението се отбелязва още, че „Алея Първа" не попада в защитена зона по Закона за защитените територии и е разположена в урбанизирана градска среда.

Така съдът окончателно на първа инстанция потвърждава акта на РИОСВ – Варна, а жалбоподателите са осъдени да заплатят 1525 лева съдебни разноски.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Темата за застрояването на „Алея Първа" е сред най-спорните във Варна от близо две десетилетия.

През 2009 година държавата продаде 122 декара крайбрежни терени на „Холдинг Варна" за 11,7 млн. лева чрез сделка без търг и конкурс.

Инвеститорът пое ангажимент да изгради туристически и балнеоложки комплекс, но проектът предизвика силна обществена реакция и масови протести. Тогава хиляди варненци се обявиха срещу застрояването на крайбрежната алея и настояха зоната да остане обществено пространство.

След години на замразени намерения проектът отново беше активиран. Плановете включват изграждане на конгресен център, спортна зона и воден комплекс с минерални басейни край морето.