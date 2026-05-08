Георги Пеев: Безопасността ще е водещ приоритет в транспорта

Там, откъдето идвам, безопасността е издигната на най-високо ниво. Това е и най-високият приоритет в транспорта, от който трябва да започнем. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на церемонията по приемане и предаване на управлението на институцията. Това съобщиха от министерството на транспорта и съобщенията.

„Транспортът е движещата сила на икономиката", посочи министър Пеев. Той подчерта, че сред основните приоритети в работата на екипа му ще бъдат развитието на интермодалността, внедряването на дигитални решения и технологии, свързани с изкуствен интелект, както и насърчаването на зеления транспорт. Министър Пеев допълни, че ще разчита на експертен екип с опит и професионална подготовка за реализирането на поставените цели.

„Смятам, че винаги трябва да има приемственост", подчерта той и благодари на досегашния министър Корман Исмаилов за предоставената информация относно ключовите въпроси в сектора.

От своя страна Корман Исмаилов отбеляза, че Министерството на транспорта и съобщенията разполага с голям административен и експертен капацитет. „Убеден съм, че новият екип, в лицето на г-н Пеев, ще намери най-добрите решения за тежките проблеми", каза той.