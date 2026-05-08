Искат постоянен арест за двама, пипнати с дрога за над 6700 евро в колата

Дима Максимова

[email protected]

792
Снимка: МВР - Велико Търново

Окръжната прокуратура във Велико Търново привлече като обвиняеми и задържа за 72 часа 37-годишен столичанин и спътникът му от Петрич на 25 г., които бяха пипнати с чувал с дрога в колата при рутинна проверка във Велико Търново.

Досъдебното производство е започнало на 7 май от ОД на МВР – В. Търново. При извършена проверка на лек автомобил са задържани Р. К. – на 37 години от гр. София и Г. Г. – на 25 години от гр. Петрич. Двамата са държали с цел разпространение укрити в найлонов чувал под една от седалките високорискови наркотични вещества – 584 грама марихуана, разпределена в 62 опаковки и 7, 35 грама кокаин, разпределен в 10 опаковки, на обща стойност над 6700 евро, посочват от прокуратурата. На мястото на престъплението е извършен оглед. Наркотичните вещества и автомобилът са иззети като веществени доказателства. Разпитани са свидетели и са назначени експертизи.

За извършеното от тях престъпление се предвижда наказание „Лишаване от свобода" за срок от 2 до 8 години и глоба.

Предстои да бъде изготвено искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража".

Разследването продължава под наблюдението на Окръжна прокуратура – Велико Търново.

