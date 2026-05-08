Оставиха в ареста турчин, обвинен за разпространение на наркотици и незаконно оръжие

Окръжният съд в Хасково постанови мярка „задържане под стража" за 47-годишния турски гражданин Берк Шенер, обвинен за държане на три вида високорискови наркотични вещества на стойност близо 474 300 евро, както и за незаконно притежание на две оръжия и боеприпаси за тях, открити на адрес в Свиленград. Той е арестуван при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) в пограничния град на 4 май.

Мъжът е със статут на постоянно пребиваващ в България чужденец, като живее в страната от 19 години, каза обвиняемият пред съда.

При представянето на събраните в досъдебното производство доказателства за престъпните деяния, за които прокуратурата твърди, че са извършени именно от Шенер, прокурорът Невена Владимирова посочи, че след арестуването му в телефона му са открити снимки. На кадрите са заснети листни растения и пакети с прахообразно вещество, а интериорът на снимките съвпада с мястото, откъдето веществата са иззети при акцията на ГДБОП.

При претърсването на мазе в кооперация в Свиленград в началото на седмицата са открити 15 вакуумирани полиетиленови плика със суха листна маса с общо нето тегло над 10 657 грама, два плика с бяло вещество с общо нето тегло 238 грама и 11 вакуумирани плика с бяло пастообразно вещество с общо бруто тегло 22 149 грама. При полеви наркотест листната маса е реагирала на марихуана, бялото вещество – на кокаин, а пастообразното вещество – на синтетичен канабиноид, съобщава БТА.

В помещението са намерени и две огнестрелни оръжия и 59 боеприпаса за тях.

Въпреки че адвокатите на обвиняемия поискаха да му бъде наложена по-лека мярка – „домашен арест", съдът прецени, че съществува опасност той да се укрие, тъй като има роднини в чужбина. Освен това и по двете обвинения, които са му повдигнати, законът предвижда наказания „лишаване от свобода" – по едното от пет до 15 години и глоба от 20 000 до 100 000 лева, а по другото – от две до осем години затвор, което е допълнително утежняващо обстоятелство.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив.