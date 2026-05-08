Остават в ареста двама от обвинените за теглене на бързи кредити с чужди лични данни

Двама мъже са задържани за срок до 72 часа във връзка с разследване за измами с теглене на бързи кредити след използване на чужди лични данни. Предстои наблюдаващите по случая прокурори от районната и окръжната прокуратури в Шумен да внесат в съда искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо И.С. на 28 години и И.Д. на 33 години. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна.

По данни на съдебната институция, разследването за престъпленията, извършени на територията на Шумен, е започнало през 2025 година, като действията по него се извършват под надзора на прокуратурата в областния град и в Бургас. И.С. е обвиняем за това, че в условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у служители на фирми за бързи кредити, като използвал лични данни на непознати хора, като така той е причинил имотна вреда на две дружества за кредити.

Данните са изпратени по електронна поща, без физическо удостоверяване на тяхната истинност. 28-годишният мъж е осъждан за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества, като в момента е в изпитателен срок по присъда, наложена му през 2024 година, отбелязаха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна, цитира БТА.

Оттам уточниха, че другият обвиняем за въвеждане в заблуждение с цел набавяне на имотна облага и получаване на кредит, след представяне на неверни сведения, е кандидатствал онлайн за кредити във фирми, предоставящи бързо финансови средства. За да бъде одобрен човек за получаване на определена сума е било необходимо той да посочи само имена и единен граждански номер в електронно съобщение. Следвало бързо и безпрепятствено одобрение на заявката и превод на сумата по посочена банкова сметка. Физически мъжът не е посещавал офис на нито една от ощетените фирми.

Действия по разследването продължават и към момента. Събират се данни за цялостната престъпна дейност на двамата обвиняеми, както и за участието на други хора в извършването на престъпленията. Според първоначалните данни се касае за множество деяния, извършвани в продължителен период от време, допълниха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна.