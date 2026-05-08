Вижте седмичния отчет на община Русе

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- положен бе последният износоустойчив пласт асфалтова настилка на подходите и паркингите в пространството между жил. блокове „Голям Богдан", „Малък Богдан" и „Верила" в кв. „Родина 1";

- продължават строителните дейности по благоустройство на пространството по ул. „Кап. лейтенант Евстати Винаров" между жил. блок „Калоян" и сградата на Бюрото по труда в ЦГЧ;

- стартираха строителни дейности по благоустройство на парковата територия в източната част на Парка на младежта, ситуирана покрай тенис кортовете, зоната за свободна разходка на домашни кучета и детската площадка, като бе предвидено изграждане на нови алеи на мястото на съществуващите, цялостно обновяване на съществуващата детска площадка, монтиране на ново парково оборудване – градински чешми, пейки, кошчета за отпадъци, изграждане на ново LED парково и ландшафтно осветление, както и система за видеонаблюдение;

- извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „Печматик" на компрометирани участъци по уличната мрежа на с. Николово;

- положена бе хоризонтална пътна маркировка по бул. „Тутракан", ул. „Борисова", ул. „Константин Иречек", ул. „Рига", ул. „Стефан Стамболов", ул. „Студентска", ул. „Иларион Макариополски", както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Николаевска";

- продължават работите по цялостен ремонт на ул. „Константин Димчев";

- продължават строителните дейности по цялостен ремонт на тротоара по бул. „Цар Освободител" от страната на Централен общински пазар, като продължи полагането на нова паважна настилка;

- извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по бул. „Генерал Скобелев", бул. „Цар Освободител" срещу жил. блок „Сердика", ул. „Васил Априлов", ул. „Кирил Старцев", ул. „Майор Атанас Узунов", ул. „Независимост", ул. „Прилеп", ул. „Славянска", ул. „Стефан Стамболов", ул. „Филип Станиславов", ул. „Щип" на кръстовището с ул. „Бистрица" и в околоблоковото пространство на жил. блок „35" в кв. „Дружба 3";

- отстранено бе опасно пропадане пред вх. „Г" на жил. блок „ЦЮР 1";

- извършен бе ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по републикански път I–5, републикански път II–21, бул. „Липник", бул. „Тутракан", ул. „Адмирал Рождественски", ул. „Александровска", ул. „Едуард Винтер" до жил. блок „Петър Вичев", ул. „Йосиф Хербст", ул. „Лисец планина" до жил. блок „Огражден", ул. „Плиска", ул. „Обзор", ул. „Петрохан" до жил. блок „Попович", ул. „Пловдив", включително възстановяване на захранваща мрежа, както и по уличната мрежа на гр. Мартен;

- извършени бяха ремонтно-възстановителни дейности на външното осветление на места на площад „Свобода", в Парка на младежта, Лесопарк „Липник" и околоблоковите пространства на жил. блок „209" в кв. „Чародейка – юг" и жил. блок „3" в кв. „Дружба 3";

- монтирани бяха 5 нови и бяха подменени 3 комплекта увредени пътни знаци и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- изработени бяха общо 6 нови светлоотразителни знаци и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- извършена бе текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на нормалната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Христо Ботев" с бул. „Васил Левски", ул. „Чипровци" с ул. „Тича", ул. „Борисова" с бул. „Неофит Бозвели" и бул. „Генерал Скобелев" с ул. „Борисова" и ул. „Дондуков Корсаков";

- през седмицата в общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 9 и бяха осиновени 8 кучета, извършена бе ваксинация на 10 кучета и бяха направени тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 4 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- продължава подготовката на церемонията по връчване на награди „Русе", изготвени бяха договори и бяха насрочени заседания на комисии в областите „Изкуство и култура" и „Образование и наука";

- проведени бяха работни срещи относно техническото обезпечаване на лазерното шоу и останалите събития от програмата по случай празника на Русе 6 май;

- проведена бе тържествената церемония за Деня на храбростта и българската армия, която се състоя пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война;

- извършена бе подготовка на церемонията по случай 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България;

- продължава подготовката на Фолклорния празник „Златната гъдулка", който ще се проведе на 7 юни в Парка на младежта;

- подписани бяха договори за финансиране по програма „Култура" 2026;

- продължават административните дейности, свързани с отчитането на концертите и техническото осигуряване на програмата на 65. „Мартенски музикални дни", изпратен бе и отчет към Министерството на културата;

- разпространен бе информационният месечен афиш за културните събития през май;

- на 4 май в Доходното здание бе проведен традиционният годишен концерт на детските градини, който тази година премина под наслов „Един век приятелство, цял живот доброта" и бе посветен на 100-годишнината от издаването на обичаната детска книга „Мечо Пух" от Алън Милн;

- приети бяха касови отчети и относими справки от образователните институции;

- извършена бе подготовка на 5-ото Общинско състезание по роботика за ученици от 3. и 4. клас и 2-ото Общинско състезание по роботика за деца от подготвителните групи към 6 детски градини в община Русе, което ще се проведе на 9 май от 10:30 ч. в Канев център;

- обработени бяха подадените заявления за Награда „Русе" 2026 г. в областта на науката и образованието.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- Община Русе се включи в процедурата по съгласуване на проекта на Национална концепция за регионално и пространствено развитие (НКРПР) 2026–2040 г., стратегически документ, определящ дългосрочните приоритети за развитието на регионите в страната, като бяха отчетени акцентите върху преодоляването на регионалните различия, подобряването на транспортната и цифровата свързаност, развитието на интермодалния транспорт по р. Дунав, насърчаването на инвестициите и подкрепата за градове с национално значение, сред които е и Русе;

- в направление „Туризъм" към отдел ТНО бе издадено разрешително за провеждане на събитие „С любов към българското" в периода 04– 05 май, издадени бяха десет разрешения за ползване на места на открито върху терени – общинска собственост за осъществяване на търговска дейност, както и две удостоверения за регистрация на апартаменти за гости;

- в направление „Наемни отношения" към отдел ТНО бе подготвена заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична и частна общинска собственост, осъществен бе контрол по действащите договори за наем, извършени бяха проверки за спазване на договорните задължения от страна на наемателите, извършен бе оглед на производствено помещение на ул. „Доростол" №123 и приемо-предаване на помещение на ул. „Пирот" №5;

- извършена бе подготовка и организация на инициативи по повод Деня на Европа – 9 май, като предстои да бъде реализирано събитие под наслов „Европа в града" в централната градска част пред Доходното здание, включващо образователни и културни прояви за различни възрастови групи;

- извършена бе подготовка за в инициатива „Приказна Европа", насочена към най-малките участници с образователни и занимателни дейности, която ще се проведе на 9 май в Детския отдел на РБ „Любен Каравелов";

- извършена бе подготовка за инициатива „Социална Европа", която ще се проведе на 9 май в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие" с акцент върху социалното включване и европейските политики за подкрепа на уязвими групи.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава работата на обект „Основен ремонт на бул. „Съединение", гр. Русе", като бе извършено фрезоване на асфалтовата настилка, подготовка и изпълнение на участъци за локални ремонти, подготовка и полагане на бордюри, както и частична подготовка на тротоари;

- продължава работата на обект „Основен ремонт на ул. „Коледница", гр. Русе", като бе извършено цялостно фрезоване на асфалтовата настилка;

- продължава работата на обект „Ремонт, реконструкция и реставрация на фасади и покрив на общинска сграда отдел „Култура", ул. „Цариброд" №3";

- продължава работата на обект „Преустройство и реконструкция на съществуващи сгради и изграждане на топла връзка между тях" в Дом за възрастни хора с физически увреждания „Милосърдие";

- продължава изпълнението на обект „Подобряване на енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. „Ильо войвода", гр. Русе";

- продължава изпълнението на обект „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на общежитие към ПГСС „Ангел Кънчев" – Образцов Чифлик", като бе извършено преустройство на стаи и общи части, както и полагане на външна топлоизолация на сградата;

- продължава изпълнението на обект „Инженеринг на мерки за енергийна ефективност за обект Детска градина „Слънце";

- продължава изпълнението на обект „Спортна зала в СУ „Васил Левски", ж.к. „Дружба I", ул. „Гео Милев" №1;

- започната бе процедура за изготвяне на ОСИП за обект „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Гребна база", с. Николово", като след получаване на положителен доклад предстои издаване на разрешение за строеж;

- извършени бяха 7 огледа от служители на отдел „Строителен контрол" на територията на гр. Русе и малките населени места в общината по сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- продължават проверките за напредъка по проект „Изграждане и оборудване на две социални услуги за Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства" и „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора „Възраждане", както и на строителните дейности в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие" и Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста";

- взето бе участие в координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие;

- обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчета от социалните услуги;

- консултирани бяха 7 души, извършени бяха 11 домашни посещения на потребители за ползване на социална услуга „Асистентска подкрепа", с цел проследяване качеството на грижа и бяха проведени телефонни разговори с потребителите за отчитане удовлетвореността от ползваната социална услуга „Асистентска подкрепа";

- раздадени бяха месечни карти за транспорт на социалните асистенти в изпълнение на стандарт 3, критерий 3.1 от Наредбата за качество на социалните услуги;

- отбелязан бе 99-ия рожден ден на потребителка на социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- извършени бяха 7 проверки в изпълнение на чл. 12 от Наредба № РД-07-7/28.06.2019 г. за включване в механизъм „Лична помощ";

- обработени бяха 1631 графика и отчети с положения труд на всички лични асистенти, предоставящи лична помощ на ползватели в Русе и във всички населени места на общината;

- консултирани бяха 3 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- на 5 май бе създадена организация за осветяване на Пантеона на възрожденците в син цвят по случай Световния ден на пулмоналната хипертония;

- здравните медиатори обходиха кв. „Дружба" и кв. „Чародейка", като консултираха 32 лица за Закона на здравното осигуряване, задължителните ваксини срещу морбили, паротит и рубеола, както и за останалите задължителни имунизации, подпомогнат бе и достъпът до медицински прегледи 9 лица;

- специалистите по ранно детско развитие посетиха по график Детска ясла 16, където бяха обсъдени затруднения, свързани с развитието и поведението на децата. На екипите от здравното заведение бяха дадени насоки за работата с децата и техните родители. Проведени бяха дейности в Детски ясли 16 и 8, насочени към стимулиране и развиване на фина и груба моторика. В Детска ясла 1 бяха обсъдени конкретни казуси, свързани с двигателното развитие, говорното развитие и предизвикателствата при комуникацията на децата;

- във връзка с програмата "Уча се да чувствам и разбирам" бяха проведени дейности с деца от 6 паралелки на първи и втори клас от ОУ "Отец Паисий", обхващащи близо 120 ученици;

- по програмата „Кодово име живот" бяха проведени 6 сесии с ученици от пети до седми клас на ОУ „Любен Каравелов" и ОУ„ Олимпи Панов";

- във връзка с програмата „Спорт за свободен живот" бе проведена тренировка с деца с увреждания в СК „Захариев файт тийм";

- проведено бе обучение на доброволци по Националната програма "От връстници за връстници" и стартираха на дейностите по програмата в десети клас на ПГДВА "Йосиф Вондрак". Проведена бе сесия с ученици от осми клас на ПГ по туризъм "Иван П. Павлов" на тема „Превенция употребата на наркотични вещества";

- изготвени бяха 22 карти за хора с трайни увреждания;

- на 4 май бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Княз Дондуков-Корсаков" 20.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- организирана бе транспортна логистика за русенските училища и отбори, които участваха в зонални и финални първенства на ученическите спортни игри;

- извършена бе работа по разпределение на финансиране по „Програма спорт – 2026 г";

- извършени бяха дейности по организация на младежко куиз събитие „Да си добър е TRENDY";

- извършени бяха дейности по организация на спортно събитие „Световен ден на предизвикателството 2026";

- проведено бе спортно събитие „Детска атлетика" в ОУ „Любен Каравелов" и ОУ „Иван Вазов";

- проведени бяха срещи с представители на спортни клубове и бяха извършени посещения на спортни обекти;

- извършена бе подготовка на зала „Дунав" за провеждане на турнир по джудо „Кано – Русе 2026";

- продължават ремонтни дейности във връзка с придобиване на лиценз за провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига, сезон 2026/2027 г.;

- продължава изграждането на пясъчна площадка за борба в СК „Локомотив";

- извършено бе почистване и косене на трева в двора на ПГЗХТ „Асен Златаров" и в Лесопарк „Липник";

- извършена бе подготовка на Градски стадион за провеждане на официална футболна среща;

- извършена бе подготовка на Градски стадион за провеждане на Международен лекоатлетически турнир „Младост";

- 13-и младежки гвардейски отряд към Общински младежки дом – Русе взе участие в Първия национален тържествен преглед на младежките гвардейски отряди, проведен на 6 май на пл. „Княз Александър I" в София по повод 150 години от Априлското въстание, в който се включиха над 1200 ученици и младежи от страната, представители на 26 ученически гвардейски отряда, 4 духови оркестъра и 1 студентски гвардейски отряд;

- организирана бе интерактивната игра „Опознай Русе, за да го обикнеш" от Младежкия парламент към Общинския младежки дом, в която се включиха над 80 участници, преминали през различни локации и предизвикателства в града;

- организирано бе мултимедийното събитие „С ритъма на 80-те", включващо тематична изложба и концертна програма с участие на състави към Общинския младежки дом – вокални формации „Приста", Студио за поп и джаз пеене „Икономов", Танцово студио „Импулс" и Клуб „Риторика и публична реч";

- фолклорно танцово студио „Зора" взе участие във фолклорния празник „Гергьовденско веселие" в село Щръклево;

- танцово студио „Зора" взе участие във Втория международен турнир по джудо „Кано";

- извършена бе подготовка за участие на мажоретен състав „Екстрийм" в конкурс в град Шумен;

- извършена бе подготовка за участие на хор „Свети Георги" в православен фестивал в град Попово.