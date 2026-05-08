Антон Кутев: Връзката на министри с ИТН е случайна, имаме повече общо с БСП

Връзката на министри от правителството на Румен Радев с ИТН е "напълно случайна" според говорителя на парламентарната група на "Прогресивна България" Антон Кутев. Такова минало имат например шефката на кабинета на председателката на парламента Николета Кузманова - доскоро депутат от ИТН, и земеделският министър Пламен Абровски.

Учуден съм от тази логика, защото ИТН са слаби кадровици, каза Кутев пред bTV. За Кузманова обаче се съгласи, че "ИТН все пак са имали някои попадения".

Връзката с БСП е много по-силна. БСП има много по-голяма история и опит в подготовката на кадри. Според мен връзката е напълно случайна, каза още Кутев.

До последно се очакваше вместо Абровски земеделското министерство да поеме Явор Гечев, който е заемал поста в служебни кабинети на Радев.

Някои (б.а - от министрите) ги познавам лично и добре, други - изобщо. Нямам повече непознати отколкото предишните. Ние нямаме много време оттук нататък и трябва да правим това, което сме обещали. Непознатите министри са знак точно за това - че търсим нов начин за правене на политик, да не навяват на стари лица. Българите искаха това, коментира Кутев.

Днес сутринта Радев обвини опозицията, че е заринала деловодството на парламента със законопроекти. Според Кутев това са предложения, които не са успели да прокарат преди, а сега опитват да създадат впетачлението, че работят усилено.

Не очаквам съдействие от опозицията и да гласуват с нас, не - ще критикуват, и така е правилно. Критиката им трябва да бъде чута и осмислена, каза той.

Вчера Кутев разгневи опозицията със свое изказване, в което казва "нашия парламент". ДБ дори поискаха извинение от него, но така и не го получиха. За вчерашното си изказване той обясни: Може би можех да кажа "парламентът, който вие управлявахте" и "парламента, който ние управляваме". С какво се влоши животът на българите с това? Как касае това животът на хората? Изведнъж някакви хора започват да се възпаляват и да се тръшкат, да го превръщат в основна тема на държавата. Не знам какво печелят ПП от това, но губим фокуса.

Кутев увери, че занапред ПБ ще има повече говорители, които да обясняват действията си пред медиите и да дават интервюта, след като в четвъртък колегата му депутат Слави Василев каза на медиите в парламента, че ще отговаря на въпроси, ако има време, и той ще посочва репортерите.

С олигархичния модел, за който Радев говори още опреди кампанията, ще се борят с равни правила за бизнеса при обществените поръчки. Затова ще внесат промени в Закона за обществените поръчки и ще следят изкъсо работата на регионалното министерство и АПИ.