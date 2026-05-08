Пловдивчанка се отказа да признава за смъртта на 82-годишна пешеходка, разпитват свидетел и експерт

Обвинението веднъж беше върнато на прокуратурата

Делото за смъртта на 82-годишната пешеходка Марга Трифонова от Пловдив ще се гледа по общия ред, след като подсъдимата Вяра Махова не призна вина по време на разпоредителното заседание. При предишния опит за старт на процеса, когато обвинението беше върнато на прокуратурата, стана ясно, че тя е готова да признае и да се пристъпи към съкратената процедура, днес обаче адвокатът ѝ настоя за друго.

"Моля да отложите заседанието за друга дата", каза защитникът. И посочи, че има само един свидетел и едно вещо лице, които поиска да бъдат изслушани в един и същи ден. Съдия Теофана Спасова насрочи процеса за 3 юни.

Катастрофата, за която е изправена пред съда Махова, стана на 8 януари 2024 г. Около 17 ч. Марга Трифонова отишла да напазарува, а когато се връщала към дома си, било вече тъмно. Възрастната жена се придвижвала с бастун и без да се огледа, тръгнала да пресича ул. "Барикадите". Клаксонът на идващата от едната страна кола свирнал, но нито пешеходката, нито Вяра Махова, която се движела в другата посока, реагирали и се стигнало до удар. Трифонова издъхнала в болница ден по-късно.

Днес защитникът на подсъдимата заяви, че не е бил допуснат да участва в следствения експеримент, който пък бил извършен при коренно различни времеви условия. Прокурор Анелия Трифонова контрира, като посочи, че просто е било измерено дадено разстояние, без да са извършвани други действия по разследването. Адвокатът говори и за грешки в обвинителния акт, но съдебният състав прие, че всички възражения касаят въпроси по същество, които не трябва да бъдат разглеждани днес.