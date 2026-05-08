За ден 28 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 12 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 28 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 19- с над 1,2 на 1000, един водач е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 12, а пет са отказали тестване, съобщиха от полицията.

103961 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 9-16 април 2026 г. Извършен е контрол на 123336 водачи и пътници. Съставени са 29008 фиша и 2938 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 1899 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 88 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 101 - с над 1,2 на 1000, а 32 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 48 водачи, 30 са отказали да бъдат тествани.

15383 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18364 водачи и пътници. Съставени са 4813 фиша и 415 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.