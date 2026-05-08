ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Завещание на седмицата: 131-мата на Радев да помня...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22811096 www.24chasa.bg

Пожар изпепели заведение в жилищен блок в Асеновград, отцепиха улица (Видео, снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1696
Пожарът е нанесъл сериозни щети. Снимки: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Изпускане на газ от бутилка причинило пламъците

Пожар унищожи заведение, разположено под жилищен блок в асеновградския кв."Зъбчето". Почти всичко от него е изпепелено, засегнат е и апартамент на първия етаж, който е целият опушен в черно.

Огънят е лумнал по–рано днес в заведението, а полицейски автомобил застана напречно на ул. "Цар Иван Асен II", за да отбива движението. "Не минавайте покрай "Зъбчето", страшно е", предупреждаваха по–рано очевидци.

Причината за пожара според огнеборци най–вероятно се дължи на изпускане на газ от бутилка.

Изпратеният на място екип бързо се е справил, няма пострадали, единствено щетите са материали, съобщиха за "24 часа" от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Полиция и пожарна са били изпратени на мястото. Кадър и видео: Фейсбук/ЗА по-добър живот в Асеновград!
Полиция и пожарна са били изпратени на мястото. Кадър и видео: Фейсбук/ЗА по-добър живот в Асеновград!

Пожарът е нанесъл сериозни щети. Снимки: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
Полиция и пожарна са били изпратени на мястото. Кадър и видео: Фейсбук/ЗА по-добър живот в Асеновград!

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 131-мата на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)