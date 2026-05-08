Пожар изпепели заведение в жилищен блок в Асеновград, отцепиха улица (Видео, снимки)

Изпускане на газ от бутилка причинило пламъците

Пожар унищожи заведение, разположено под жилищен блок в асеновградския кв."Зъбчето". Почти всичко от него е изпепелено, засегнат е и апартамент на първия етаж, който е целият опушен в черно.

Огънят е лумнал по–рано днес в заведението, а полицейски автомобил застана напречно на ул. "Цар Иван Асен II", за да отбива движението. "Не минавайте покрай "Зъбчето", страшно е", предупреждаваха по–рано очевидци.

Причината за пожара според огнеборци най–вероятно се дължи на изпускане на газ от бутилка.

Изпратеният на място екип бързо се е справил, няма пострадали, единствено щетите са материали, съобщиха за "24 часа" от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".