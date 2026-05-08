ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Завещание на седмицата: 131-мата на Радев да помня...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22811138 www.24chasa.bg

Експерти представят възможности как да се финансира санирането на многофамилни сгради в Русе

788
СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Община Русе и Центърът за енергийна ефективност към Българо-румънската търговска камара организират информационна среща на тема „Пари за саниране на жилищни сгради – как да се възползвате". Събитието ще се състои на 14 май, четвъртък, от 16 часа в Зала 1 в сградата на Община Русе. 

Очаква се ново финансиране за саниране на жилищни сгради и на място присъстващите ще разберат как могат да получат средства за обновяване на сградата си; как да намалят сметките си за ток чрез енергийна ефективност и каква помощ могат да получат, за да преминат по-лесно през целия процес на кандидатстване. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В срещата могат да се включат живеещи в многофамилни сгради (блокове) ; фирми, които предлагат услуги и продукти за саниране и енергийна ефективност; експерти и представители на администрацията.

Желаещите да получат презентацията за проекта трябва да се регистрират тук.

Входът е свободен.

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 131-мата на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)