Експерти представят възможности как да се финансира санирането на многофамилни сгради в Русе

Община Русе и Центърът за енергийна ефективност към Българо-румънската търговска камара организират информационна среща на тема „Пари за саниране на жилищни сгради – как да се възползвате". Събитието ще се състои на 14 май, четвъртък, от 16 часа в Зала 1 в сградата на Община Русе.

Очаква се ново финансиране за саниране на жилищни сгради и на място присъстващите ще разберат как могат да получат средства за обновяване на сградата си; как да намалят сметките си за ток чрез енергийна ефективност и каква помощ могат да получат, за да преминат по-лесно през целия процес на кандидатстване. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В срещата могат да се включат живеещи в многофамилни сгради (блокове) ; фирми, които предлагат услуги и продукти за саниране и енергийна ефективност; експерти и представители на администрацията.

Желаещите да получат презентацията за проекта трябва да се регистрират тук.

Входът е свободен.