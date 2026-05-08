Пловдив разцъфтя за Джиро д’Италия (Снимки)

Логото на състезанието е изобразено с над 400 броя мушкато и 1200 броя ирезине

Изящни цветни фигури грейнаха в Пловдив, който посреща в неделя едно от най-големите спортни събития в света – Джиро д'Италия 2026. Украсата е впечатляваща и е създадена от екипите на общинското предприятие "Градини и паркове". Тя е по алеи и емблематични пространства, а фигурите са в цветовете на състезанието.

Специално за събитието в разделителната ивица преди кръговото кръстовище до Панаира, откъдето ще премине трасето на Джиро д'Италия, служителите на общинското предприятие създадоха впечатляващо лого на надпреварата от живи цветя. Директорът на "Градини и паркове" Радина Андреева съобщи, че композицията е изградена с над 400 броя мушкато и 1200 броя ирезине и вече привлича вниманието на пловдивчани и гости на града. Впечатление прави и цветната аранжировка на колелото на бул. "Цар Борис III Обединител", зацветено с над 7000 броя бегонии, отгледани в общинския разсадник.

Цветна украса, вдъхновена от "розовата" идентичност на Джиро д'Италия, е реализирана и на редица други ключови места в Пловдив. Пред сградата на Община Пловдив на площад "Стефан Стамболов" са засадени 5600 бегонии, които оформят цветни фигури и допринасят за празничната атмосфера в центъра на града. Кошниците и спиралите по централната градска част са украсени с 850 красиви розови петунии.

Особено атрактивно е оформлението на кръговото кръстовище при Водната палата, където се издига реплика на Купата на Джиро д'Италия . Там са засадени 5 кълбовидни кипариса Лейланди, 5 лоропеталума, 150 хвойни „Прокумбенс Нана", 130 лавандули, 1500 целозии.

Различни видове сезонни цветя красят още пространствата пред Духовната семинария и други локации в града, превръщайки Пловдив в истинска цветна сцена на международното спортно събитие.