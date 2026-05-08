Доц. Първан Първанов става функционален ректор на Софийския университет

Проф. Георги Вълчев издаде заповедта днес

Проф. д-р Георги Вълчев издаде заповед днес, с която определи доц. Първан Първанов да изпълнява функциите на функционален ректор администрация и информационни дейности, считано от 8 май до назначаването на временно изпълняващ длъжността ректор по реда на чл. 10, ал. 2, т. 6 от Закона за висшето образование. Това съобщиха от ректората.

Проф. д-р Георги Вълчев подаде оставка пред Общото събрание на Софийския университет. От този момент мандатът му като ректор се прекратява.

Съгласно чл. 10, ал. 2, т. 6 г) от Закона за висшето образование министърът на образованието и науката назначава временно изпълняващ длъжността ректор за срок не по-дълъг от шест месеца при предсрочно прекратяване на мандата. В срок от 2 месеца трябва да се проведе общо събрание на Софийския университет, на което да бъде избран нов ректор, който да довърши мандата до ноември 2027 г., обясниха още от Алма матер.

Проф. Георги Вълчев днес пое Министерството на образованието и науката. В сферата на образованието трябва да има приемственост в политиките и политически консенсус около визията на за бъдещето им, каза културологът при приемането на поста.