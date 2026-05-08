ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Завещание на седмицата: 131-мата на Радев да помня...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22811406 www.24chasa.bg

Доц. Първан Първанов става функционален ректор на Софийския университет

1060
СУ "Св. Климент Охридски" СНИМКА : Архив

Проф. Георги Вълчев издаде заповедта днес

Проф. д-р Георги Вълчев издаде заповед днес, с която определи доц. Първан Първанов да изпълнява функциите на функционален ректор администрация и информационни дейности, считано от 8 май  до назначаването на временно изпълняващ длъжността ректор по реда на чл. 10, ал. 2, т. 6 от Закона за висшето образование. Това съобщиха от ректората.

Проф. д-р Георги Вълчев подаде оставка пред Общото събрание на Софийския университет. От този момент мандатът му като ректор се прекратява.

Съгласно чл. 10, ал. 2, т. 6 г) от Закона за висшето образование министърът на образованието и науката назначава временно изпълняващ длъжността ректор за срок не по-дълъг от шест месеца при предсрочно прекратяване на мандата. В срок от 2 месеца трябва да се проведе общо събрание на Софийския университет, на което да бъде избран нов ректор, който да довърши мандата до ноември 2027 г., обясниха още от Алма матер.

Проф. Георги Вълчев днес пое Министерството на образованието и науката. В сферата на образованието трябва да има приемственост в политиките и политически консенсус около визията на за бъдещето им, каза културологът при приемането на поста.

СУ "Св. Климент Охридски" СНИМКА : Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 131-мата на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)