Опозицията взе на мушка 2-ма министри, Радев ги защити с факти и лека ирония към критиките (Обзор)

Президентът Илияна Йотова няма резерви за тези, с които е работила в служебните кабинети

Двама от новите министри взе на мушка опозицията. Още преди да са се заклели, първите атаки полетяха към земеделския министър Пламен Абровски и правосъдния Николай Найденов. Начало от парламентарната трибуна постави Велислав Величков - лицето на “Правосъдие за всеки”, станал депутат от гражданската квота на ПП. Определи Абровски като “човек с меко казано спорна биография”, Найденов пък бил неизвестен, досега не е заявявал позиции по съдебната реформа. Дори реши да им посочи заместници - вместо МВР, Иван Демерджиев трябвало да поеме правосъдието, а агроресора - Явор Гечев, който е депутат от ПБ. Опозицията критикува и че има кадри на ИТН, която катастрофира на изборите. Николай Найденов поема поста от Андрей Янкулов, който го увери, че винаги ще има неговата подкрепа за по-добра и справедлива правосъдна система.

Усетих разочарованието, че Николай Найденов не е от “Правосъдие за всеки”, хората очакват, че той непременно трябва да бъде. Но има и много други компетентни и способни юристи извън “Правосъдие за всеки” и г-н Найденов скоро ще разкрие своите качества и предимства, отвърна с лека ирония Румен Радев. Министър Абровски е член на “Прогресивна България”, не е в ИТН от 4 г., а Велислава Петрова във Външно никога не е членувала в партия.

Нормално е много от хората да са били зам.-министри някога в някое правителство - не може да вземем от улицата, каза още Радев.

“Познавам немалка част от министрите, работила съм с тях и смятам, че имат професионалния багаж зад себе си и куража да управляват”, даде оценката си президентът Илияна Йотова. Подчерта, че няма резерви за тези, с които е работила като служебни министри.

Абровски като депутат свали ДДС за хляба на 0%, а преди това се бори в Брюксел за парите за земеделците

Когато през 2004 г. започнах работа в системата на министерството, никога не съм си представял, че двадесет и няколко години по-късно ще бъда посрещнат толкова сърдечно от вас.

Това бяха първите думи на Пламен Абровски, след като в петък стъпи в емблематичната сграда на столичния булевард “Христо Ботев” като министър. Той зае поста от втория път, след като през 2021 г. бе номиниран за агроминистър - тогава от ИТН, но не се стигна до гласуване.

Като депутат от партията на Слави Трифонов в 45-ото, 46-ото и 47-ото народно събрание Абровски стигна и до шеф на земеделската комисия. Тогава той силно критикува “Продължаваме промяната” за опитите да наложи една частна фирма с друга във фитосанитарния контрол на ГКПП Капитан Андреево. В крайна сметка държавата си върна лабораторния контрол на границата, но частникът запази товарно-разтоварната дейност на важния граничен пункт.

През 2022 г. по предложение на Абровски парламентът прие 0% ДДС за хляба и брашното. Нулевата ставка бе за една година - до 1 юли 2023 г. Той настояваше данъкът да бъде свален до това равнище и за плодовете и зеленчуците, но искането му бе отхвърлено.

През ноември 2022 г., когато на власт бе служебното правителство на Гълъб Донев, Абровски бе поканен за съветник от тогавашния земеделски министър Явор Гечев и напусна ИТН. Той пък сега е депутат от “Прогресивна България” и вероятно ще оглави земеделската комисия в парламента.

Иначе новият земеделски министър е свързан с този сектор още преди 2004 г. В първия кабинет на Бойко Борисов Абровски бе изпратен в постоянното представителство на България в Брюксел с ресори директни плащания, програмата за селските райони, държавни помощи и горски сектор.

В кариерата си до момента е бил още главен сътрудник по управление на европейски програми и проекти в Министерството на околната среда. Той е бил също юрисконсулт на Българската агенция за безопасност на храните и главен секретар на Националния съюз на земеделските кооперации в България.

Преди 6 г. Николай Найденов напусна този ВСС, сега ще го председателства

По ирония на съдбата настоящият правосъден министър Николай Найденов в четвъртък ще председателства същия състав на Висшия съдебен съвет, който преди повече от 6 години сам напусна, но като главен секретар.

Тогава причините не станаха ясни, лаконично представляващият ВСС Боян Магдалинчев обясни на колегите си, че си е намерил друга работа. До 2019 г. Найденов оглавява правния отдел на съдебния съвет. В първите години на този състав на кадровия орган се смениха няколко главни секретари, В един момент се наложи поста да заеме шефът на правния отдел Николай Найденов, но остава само няколко месеца.

При встъпването като министър Найденов обяви, че е “наложително да се въведат ограничения настоящият ВСС, който е с изтекъл мандат, да взема решения, които биха могли да повлияят на бъдещото развитие на съдебната власт и на нейната независимост”. Какви ще са те, ще стане ясно в понеделник, когато от “Прогресивна България” внесат в парламента промени в съдебния закон.

Работата му точно във ВСС обаче е плюс, защото макар и да не е от магистратските среди, стажът в кадровия орган дава добър поглед върху системата и сложната плетеница от интереси и лобита.

Найденов е от Пловдив, съпругата му е административен съдия, имат две деца. Взел е с шестици и трите държавни изпита в Юридическия факултет, както и международни отношения. Хора, които са работили с него, казват, че не е човек на прибързаните и необмислени решения, диалогичен и умерен е.