Областният информационен център в Русе отпразнува 15-годишнината си

15-годишнината от създаването на Областния информационен център в Русе беше отбелязана днес в Зала 1 в сградата на Община Русе. Събитието премина под наслова „15 години ОИЦ – Свързваме идеи с възможности". В навечерието на Деня на Европа проявата събра представители на институции, партньорски организации, бизнеса, образователни и културни институции, неправителствения сектор и дългогодишни партньори на центъра. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Кметът на община Русе Пенчо Милков приветства гостите и участниците, като подчерта важната роля на ОИЦ – Русе в подкрепа на гражданите, бизнеса и институциите при реализирането на проекти с европейско финансиране. Той отбеляза, че центърът се е утвърдил като надежден партньор и активен посредник между хората и възможностите, които предоставят европейските програми.

В програмата участие взеха представители на различни партньорски мрежи и организации, сред които EURES, Enterprise Europe Network, Европа Директно – Русе, Регионалният център за социална икономика и социални иновации – Северен централен район, Националната библиотечна мрежа в България и Глобални библиотеки, Националната служба за съвети в земеделието, Програма „Северът в растеж", Русенската търговско-индустриална камара и EURODESK.

Представителите на партньорските организации разясниха възможностите, които предоставят за гражданите, бизнеса и младите хора, както и добри практики за сътрудничество. Събитието продължи с дискусия и обмен на идеи за бъдещи съвместни инициативи и партньорства в подкрепа на област Русе.

През изминалите 15 години ОИЦ – Русе утвърди своята роля като надежден източник на информация и партньор в подкрепа на местната общност и регионалното развитие.

Областен информационен център - Русе е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.