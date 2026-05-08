Не таван на цените, а изсветляване, скок на глобите и доставка до рафта в магазина без посредници (Обзор)

Промени в Закона за КЗК, за НАП и комисията за потребителите, за да се засили контролът, предлага новият премиер

Държавата и общините правят тържища за производителите, ще ги за насърчават за кооперативи, обяви Радев в първите си минути като премиер

Пакет от 15 промени срещу шока при горивата и в енергетиката

Министрите ще обявяват всеки месец харчовете си

Таван на цените няма да се въвежда - пазарна икономика сме, но още в понеделник новата власт внася законодателни промени, чиято цел е да се пречупи трендът към галопиращото им нарастване.

С тази заявка встъпи като премиер Румен Радев.

В 11 ч в петък - само 18 часа след като получи мандата за съставяне на правителството и мигновено го върна изпълнен, той и кабинетът бяха избрани от Народното събрание и положиха клетва пред него. Необичайно, но по решение на “Прогресивна България” предложените за министри членове на парламентарната ѝ група, както и самият Радев не гласуваха за себе си и така новата власт бе излъчена със 124 гласа - за премиера и 122 за състава на МС. Мнозинството на ПБ е от 131 депутати. Всички останали се заявиха като опозиция, но ГЕРБ гласуваха не против, а “въздържал се” за премиер, структура и състав на правителството.

Пълноценен дебат и експедитивни решения поиска премиерът Радев от парламента. Разчита на градивни критики от опозицията. Само 18 дни след изборите кабинетът “Радев” положи клетва в парламента. Снимка: Николай Литов

Говорим за овладяване на цените - да пречупим тренда на растеж, а не за намаляване на цени, подчерта малко по-късно той, след като пресече “Дондуков” и влезе в Министерския съвет, за да приеме властта от служебния премиер Андрей Гюров. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се ръкува с президента Илияна Йотова преди гласуването на новата власт. Снимка: Николай Литов

Предложенията, които ще внесат в понеделник, ще включват промени в Закона за КЗК, който е независим регулатор, както и на НАП и КЗП, които са под прякото ръководство на Министерския съвет, обясни Радев пред журналисти.

Ще се завишат санкциите и ще се предложат по-всеобхватни механизми за контрол, посочи той. Така

ще се изсветлят процесите на ценообразуване,

ще се засили въздействието върху хората, които нарушават нормалната конкуренция.

Ще помогнем на българските производители да имат бърз и лесен достъп до пазара, да има по-къси вериги на доставки, кооперативи и тържища - и общински, и държавни, обяви още премиерът. И обеща

да защитят българския производител от практиките на извиване на ръце

от страна на големите търговски вериги.

Това го заявявам най-отговорно. Те карат нашия производител да продават на цени почти на себестойност. Ние убиваме млекопроизводството, животновъдството. Ще направим всичко възможно тази тенденция да спре, зарече се Румен Радев. Служебният премиер Андрей Гюров предаде властта на редовния премиер. Снимка: Георги Палейков и Велислав Николов

Вицепремиерът и министър на икономиката, индустрията и иновациите Александър Пулев допълни при стъпването си в длъжност, че се подготвя и пакет от над 15 конкретни предложения, които да ограничат инфлационните шокове в енергетиката и сектора на горивата. Те

вече са разработени заедно с регулаторите, работодателите и бранша

За мерките в земеделието Пулев допълни - предвижда се засилен контрол върху пазарните процеси и по-добра координация на държавните инструменти в подкрепа на българските производители.

Самите министри ще съблюдават стриктно финансовата дисциплина във ведомствата си. Всички министерства ще бъдат задължени ежемесечно да отчитат как харчат бюджета си, а при отклонение от над 1% от разходните тавани ще се правят бързи корекции. Това обяви новият вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев при приемането на поста в Министерството на финансите. Като основен приоритет постави овладяването и контрола на дефицита. Подчерта, че

обществото трябва да види реалната картина за състоянието на публичните финанси

“Ще направим така, че всички скрити разходи, които до момента не са фактурирани или са фактурирани и не са разплатени, да бъдат показани”, увери той. Така ще се покаже реалността за дефицита в държавата.

Проблемът не е сам по себе си дефицитът от над 3%, а липсата на политики и контрол върху управлението му, каза Гълъб Донев. Финансовият министър обяви и по-строг контрол върху събираемостта на приходите чрез

засилена дигитализация в НАП и Агенция “Митници” - в реално време

ще се следи движението на приходите, а проверките ще бъдат еднакви за всички данъчни субекти. “Няма да има толериране на проверките за едни данъчни субекти, а за други да има данъчна ваканция без проверки”, зарече се Донев.

Осигурени са 65 млн. евро по план-сметката за изборите, около 90% от средствата по общинската инвестиционна програма в размер на 460 млн. евро вече са разплатени или одобрени за разплащане към общините, предаде му властта служебният министър Георги Клисурски.

Стремежът и е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъци и рязане на социални разходи. Тепърва обаче ще се прави финансов анализ, обясни Радев по темата ще се тегли ли нов дълг през юни.

Бюджетът, дефицитът, съдебната реформа, новият ВСС, плана за възстановяване - тези приоритети изреди премиерът и пред парламента. Очаква работата и на депутатите по тях да стартира още от понеделник. В контекста на нуждата спешно да се работи по приоритетите Радев коментира и отхвърленото искане на ПП-ДБ анкетна комисия да разследва съответстват ли доходи на Делян Пеевски на разходите му: “Временните комисии се избират да провеждат проучвания и анкети, нямат разследваща функция. Може

да загубим два месеца парламентарно време, в които ще се води битка между лобитата на Прокопиев и Пеевски,

но това време ни е критично важно.”

И в същия работен дух още свика още за деня първото заседание на Министерския съвет.

На него Радев допълни и други приоритети на правителството. Сред тях са ускоряване на изграждането на Националната детска болница, пресичане на злоупотребите в здравната каса, за да няма повече срамна търговия с лекарства на гърба на болните хора и техните близки.

Радев посочи още, че инфраструктура ще се изгражда и чрез публични-частни партньорства, където държавата няма пари. Тоест

магистрали и други проекти ще се дават на концесия

В енергетиката ще се заложи максимално на оползотворяване на нашите ресурси за повече сигурност и поносимост на сметките за ток.

Специална подкрепа за българските храни, защото при тези темпове на намаляване на родното производство, няма да имаме никакви продукти на нашата трапеза, обяви премиерът.

Сред задачи постави и повишаване на фунционалната грамотност на децата, за да могат “да растат като достойни граждани с български дух”.

“Очаквам да намерим баланс между бизнеса и околната среда, да решим проблема с боклуците, които засипват природата. Да не забравяме културата, имаме прекрасно историческо наследство, трябва да го съхраняваме, но най-важното е живият творец. Ангажимент ще е връщане на масовия спорт за българските деца”, посочи още Радев

А за това, че имало много послания да се съкрати Министерството на туризма, Радев посочи, че този отрасъл носи близо 10% от БВП на страната. Очаквам да докажете с работата си, че това министерство заслужава да го има, като се повиши този процент, обърна се той към екипа си.

Защо структурните промени доведоха до намаляване на министерствата само с едно? В момент, в който страната е в дълбока криза и проблемите искат решения още днес,

не може да си позволим да хвърлим администрацията в дълбоки трансформации

за половин година, обясни Радев. Не може да си позволим да загубим милиарди евросредства. Затова предлагаме сливане и реално съкращаване на администрацията там, където има сходна дейност и където най-бързо ще извършим промени и ще получим ефект. Той ще се усети скоро като възможност за подобряване на средата за бизнеса и подобряване на инвестициите, каза той пред депутатите. Половината от рекордния дефицит от 1,5 млрд. евро е формиран от издръжката на държавната администрация и увеличението на заплатите в нея, настоя Асен Василев и призова съкращаването на структури да не се отлага.

Нов председател на ДАНС скоро, а МВР се фокусира върху борбата с корупцията

В момента главният секретар на МВР си изпълнява задълженията в пълен обем, но предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори и срещу купения вот към борба срещу корупция. Така премиерът Румен Радев отговори на въпросите остава ли Георги Кандев главен секретар.

Съвсем скоро новата власт ще предложи нов председател на ДАНС, обяви Радев, като припомни, че зам.-шефът на агенцията Деньо Денев е временно изпълняващ функциите. Миналата година 51-ото НС отне правомощията на президента да сменя шефовете на служби, но сега като премиер Радев ще ги предлага, а мнозинството му ще ги гласува.

Кандев се справя добре и няма причина да бъде сменян, посочи на влизане в МВР новият министър Иван Демерджиев. Но нито аз, нито премиерът можем да сменим главния секретар - процедурата е през МС, добави той при приемането на властта във вътрешното ведомство. Демерджиев е първият, който влиза повторно в министерския кабинет на "Шести септември".

И той като премиера посочи за основен приоритет борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта. Честните полицаи да разчитат на неговата подкрепа, но който иска да работи не по закон, или ще бъде арестуван, или да напуска час по-скоро, обяви Демерджиев.

Благодари на служебния министър Емил Дечев освен за честните избори и за "сериозния труд" по прочистването на системата на МВР, което се зарече да продължи.

Дипломацията предадена с Кисинджър

С "Лидерството" на Хенри Кисинджър в ръце влезе във външното министерство новият дипломат №1 Велислава Петрова-Чамова - подарък за Надежда Нейнски, от която прие поста. Надежда Нейнски предаде поста на дипломат №1 на Велислава Петрова-Чамова.

Петрова направи заявка външната политика на страната да има ясна посока. Както и да я представя “по възможно най-адекватния начин” в съюзите, в които България участва, но и на по-широката международна сцена.

Според новия министър основната сила на МВнР са хората, които често се превръщат в жертва на политическата нестабилност.

Петрова не скри вълнението си, че отново се завръща в МВнР, което останало в сърцето ѝ. Тя бе зам.-министър при четворната коалиция. Определи като голяма чест да приеме властта именно от Надежда Нейнски. “Винаги съм ви гледала като пример за подражание - не само за дипломатите, но и за жените в дипломацията, така че ще продължа да използвам вашата мъдрост”, обърна се към нея Петрова. “Казват, че външната политика не се измерва по шумните речи и големите думи, а по тихата дипломация и по умението да разпознаеш и да защитиш националните интереси на страната си”, каза пък Нейнски.



Наталия Ефремова: В социалната система - без експерименти

Социалната система не е място за експерименти, а подкрепата трябва да е фокусирана - да достига до тези, които реално имат нужда. С тези думи встъпи като социален министър Наталия Ефремова, досега зам.-министър в едно от тужките ведоства.

Като приоритет №1 посочи включващата политика, която ангажира интереса на всички заинтересовани страни.

Министър Иван Шишков: Ще припомня на прокуратурата казуса със свлачищата

Веднага ще припомня на прокуратурата казуса с платените предварително пари за укрепване на свлачищата край пътища, закани се Иван Шишков на влизане в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Получи папка за свършеното от служебния министър Николай Найденов, двамата говориха близо час по проблемите.

Става дума за казуса с близо 600 млн. лева, които бюджетът отпусна през 2019 г. на държавната “Автомагистрали” ЕАД за укрепване на 84 свлачища. Тя превъзложи работата на множество фирми, на част от тях авансово се платиха 200 млн. лв. без готови проекти, по които да работят. Наскоро се оказа, че са укрепени едва 3 от тези свлачища, а гигантското от над 5 декара, което наскоро затвори пътя Смолян - Пампорово, изобщо не е в списъка за укрепване.