Томича, славният вестникар от Търново, прати на депутатите “Приказка за стълбата”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преди 25 години издателят на "Борба" въвлича бохемския кръг "Раматиз" в това приключение

И тогава с царя беше еуфория, имаше надежда, днес всеки депутат трябва да прочете фейлетона на Смирненски, убедена е съпругата Таня Томова

Преди 25 години великотърновски издател и сърце на култовия кръг от интелектуалци бохеми “Раматиз” дава идея всеки депутат да получи фейлетона на Христо Смирненски “Приказка за стълбата” .

Тогава еуфорията и надеждата на хората е насочена към завърналия се цар

Симеон Сакскобургготски и неговата формация НДСВ печели 120 депутатски места на изборите през 2001 г. Щом народните избраници влизат в историческата сграда, намират на банките си свитък, привързан с трикольорна лента.

“Като се събрахме на поредния обяд, Николай каза: “Момчета, намислил съм да им дадем нещо на тези в Народното събрание - “Приказка за стълбата”, предава думите на Томов математикът Вилиян Гетов.

Свитъкът с “Приказка за стълбата” по идея на Николай Томов посрещна депутатите в първия ден от 39-ото НС. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Много от приятелите се питат каква е тази “Приказка за стълбата”, спомня си съпругата на издателя на вестник “Борба” Таня Томова.

По времето на ковид той си отива, а днес тя стои на руля на великотърновското издание.

На следващата сбирка Томов носи текста и го прочита. Всички са очаровани. “Приказка за стълбата” се печата в печатница “Абагар”.

Собственикът Мариян Кенаров е от съмишлениците и членовете на “Раматиз”.

Вилиян Гетов и художникът Ганчо Карабаджаков, бивш зам-министър на културата в царското правителство, един цял ден

навиват свитъците и ги връзват с българския трикольор

След това ги предават на царската депутатка от Велико Търново Марияна Костадинова, която ги оставя по банките на всички 240 депутати.

Проф. Огнян Герджиков през 2001 г. призовава да се помни поуката от приказката.

“Участието в идеята, в изпълнението с такъв хлапашки ентусиазъм, е на момчетата от група “Раматиз”. Всички бяха много горди, че това нещо се е родило в този кръг. После някак си изведнъж почнаха да се появяват други имена, които някак си са стигнали до тази гениална идея, но фактът е, че Томов стои зад това и никой не би могъл да го оспори”, категорична е съпругата Таня.

Тя също е въвлечена в реализацията на идеята властта на прочете и запомни “Приказка за стълбата”.

След като с времето му отнели авторството, у Томича, както го наричат приятелите, останало голямо огорчение и дори не му било приятно да се споменава. Идеята тогава била провокирана от всеобщата енергия и огромната надежда у хората за някаква много голяма промяна, но гениалната творба на Смирненски е подходяща във всяка политическа ситуация, смята Таня Томова.

“Аз си мисля, че това трябва да стане традиция в Народното събрание

и във всеки нов парламент депутатите да бъдат посрещани с този свитък. Още като влязат, “Приказка за стълбата” да ги чака на столовете, няма значение кои са - нашите, вашите, няма значение. Това е нещо, което се случва навсякъде в света - отдалечаването на политиците спрямо народа, всичко това е меродавно, то е принцип на управление. Колкото и да е отдадена една партия на идеите и желанието да работи за хората, това остава само на първото стъпало на стълбата", казва съпругата на покойния издател.

Приказка за стълбата

Посветено на всички, които ще кажат: “Това не се отнася до мене!”.

- Кой си ти? - попита го Дяволът…

- Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци са мои братя. О, колко грозна е земята и колко са нещастни хората!

Това говореше млад момък, с изправено чело и стиснати юмруци. Той стоеше пред стълбата - висока стълба от бял мрамор с розови жилки. Погледът му бе стрелнат в далечината, дето като мътни вълни на придошла река шумяха сивите тълпи на мизерията. Те се вълнуваха, кипваха мигом, вдигаха гора от сухи черни ръце, гръм от негодувание и яростни викове разлюляваха въздуха и ехото замираше бавно, тържествено като далечни топовни гърмежи. Тълпите растяха, идеха в облаци жълт прах, отделни силуети все по-ясно и по-ясно се изрязваха на общия сив фон. Идеше някакъв старец, приведен ниско доземи, сякаш търсеше изгубената си младост. За дрипавата му дреха се държеше босоного момиченце и гледаше високата стълба с кротки, сини като метличина очи. Гледаше и се усмихваше. А след тях идеха все одрипели, сиви, сухи фигури и в хор пееха протегната, погребална песен. Някой остро свиреше с уста, друг, пъхнал ръце в джобовете, се смееше високо, дрезгаво, а в очите му гореше безумие.

- Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци ми са братя! О, колко грозна е земята и колко са нещастни хората! О, вие там горе, вие…

Това говореше млад момък, с изправено чело и стиснати в закана юмруци.

- Вие мразите ония горе? — попита Дяволът и лукаво се приведе към момъка.

- О, аз ще отмъстя на тия принцове и князе. Жестоко ще им отмъстя зарад братята ми, зарад моите братя, които имат лица, жълти като пясък, които стенат по-зловещо от декемврийските виелици! Виж голите им кървави меса, чуй стоновете им! Аз ще отмъстя за тях! Пусни ме!

Дяволът се усмихна:

- Аз съм страж на ония горе и без подкуп няма да ги предам.

- Аз нямам злато, аз нямам нищо, с което да те подкупя… Аз съм беден, дрипав юноша… Но аз съм готов да сложа главата си.

Дяволът пак се усмихна:

- О, не, аз не искам толкоз много! Дай ми ти само слуха си!

- Слуха си? С удоволствие… Нека никога нищо не чуя, нека…

- Ти пак ще чуваш! - успокои го Дяволът и му стори път. - Мини!

Момъкът се затече, наведнъж прекрачи три стъпала, но косматата ръка на Дявола го дръпна:

- Стига! Спри да чуеш как стенат там доле твоите братя!

Момъкът спря и се вслуша:

- Странно, защо те започнаха изведнъж да пеят весело и тъй безгрижно да се смеят!… - И той пак се затече.

Дяволът пак го спря:

- За да минеш още три стъпала, аз искам очите ти!

Момъкът отчаяно махна ръка.

- Но тогава аз няма да мога да виждам нито своите братя, нито тия, на които отивам да отмъстя!

Дяволът:

- Ти пак ще виждаш… Аз ще ти дам други, много по-хубави очи!

Момъкът мина още три стъпала и се вгледа надоле.

Дяволът му напомни:

- Виж голите им кървави меса.

- Боже мой! Та това е тъй странно; кога успяха да се облекат толкоз хубаво! А вместо кървави рани те са обкичени с чудно алени рози!

През всеки три стъпала Дяволът вземаше своя малък откуп. Но момъкът вървеше, той даваше с готовност всичко, стига да стигне там и да отмъсти на тия тлъсти князе и принцове! Ето едно стъпало, само още едно стъпало и той ще бъде горе! Той ще отмъсти зарад братята си!

- Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци…

- Млади момко, едно стъпало още! Само още едно стъпало и ти ще отмъстиш. Но аз винаги за това стъпало вземам двоен откуп: дай ми сърцето и паметта си.

Момъкът махна с ръка:

- Сърцето ли? Не! Това е много жестоко!

Дяволът се засмя гърлесто, авторитетно:

- Аз не съм толкова жесток. Аз ще ти дам в замяна златно сърце и нова памет! Ако не приемеш, ти никога няма да минеш туй стъпало, никога няма да отмъстиш за братята си - тия, които имат лица като пясък и стенат по-зловещо от декемврийските виелици. Юношата погледна зелените иронични очи на Дявола:

- Но аз ще бъда най-нещастният. Ти ми вземаш всичко човешко.

- Напротив - най-щастливият! … Но? Съгласен ли си: само сърцето и паметта си.

Момъкът се замисли, черна сянка легна на лицето му, по сбръчканото чело се отрониха мътни капки пот, той гневно сви юмруци и процеди през зъби:

- Да бъде! Вземи ги!

… И като лятна буря, гневен и сърдит, разветрил черни коси, той мина последното стъпало. Той беше вече най-горе. И изведнъж в лицето му грейна усмивка, очите му заблестяха с тиха радост и юмруците му се отпуснаха. Той погледна пируващите князе, погледна доле, дето ревеше и проклинаше сивата дрипава тълпа. Погледна, но нито мускул не трепна по лицето му: то бе светло, весело, доволно. Той виждаше доле празнично облечени тълпи, стоновете бяха вече химни.

- Кой си ти? - дрезгаво и лукаво го попита Дяволът.

- Аз съм принц по рождение и боговете ми са братя! О, колко красива е земята и колко са щастливи хората!