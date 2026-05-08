Станчо Станев става и и. ф. председател на ДАНС, и зам.-шеф на агенцията

Станчо Станев

Министерският съвет прие решение, с което определя Станчо Станев за заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност" за срок от 5 години, считано от 8 май 2026 година. Правителството реши също така Станев да изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов председател на Агенцията. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Станчо Станев притежава богат професионален опит и отлични организаторски и ръководни качества, придобити през годините на работа в сферата на сигурността. Дългогодишен служител е на Националната служба за охрана, а от 2023 година до момента работи в териториална дирекция „Митницa – София". Притежава образователно-квалификационна степен „магистър" по специалността „Финанси" в УНСС.

Станчо Станев е бил в охраната на Румен Радев, когато той беше президент. Преди това е охранявал Желю Желев, Петър Стоянов и Сергей Станишев

