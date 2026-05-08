СУ е на 1226-о място сред най-добрите университети в света

Софийският университет „Св. Климент Охридски" заема 1226-о място сред най-добрите университети в света и 424-о място сред най-добрите университети в Европа в класацията на Clarivate Global Institutional Profiles Project за 2025-2026 г., съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

В класацията са разгледани постиженията на 23 450 университета в 51 научни области, като от тях са класирани 2250 от 105 държави. Софийският университет е поставен на 459-о място в направление „Физика" и на 758-о място в направление „Химия".

Университетите са класирани според 13 показателя, които измерват академичните постижения: академична репутация, глобална репутация в областта на научните изследвания, регионална репутация на научните изследвания, публикации, книги, въздействие на цитирането, общ брой цитати, брой публикации, които са сред 10% от най-цитираните, процент от общия брой публикации, които са сред 10% от най-цитираните, международно сътрудничество – спрямо държавата, международно сътрудничество, брой високо цитирани статии, които са сред първите 1% от най-цитираните в съответната област, процент от общия брой публикации, които са сред 1% от най-цитираните статии, се казва още в съобщението, цитирано от БТА.