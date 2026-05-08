Областният информационен център – Монтана отбеляза 15 г. от създаването си

Областният информационен център – Монтана отбеляза 15 години от създаването си.

По време на събитието под формата на презентация и изложба от снимки бяха представени обобщени резултати от дейността на Центъра от създаване му до момента, както и добри практики и постигнати успехи при работата с бенефициенти и партньори.

Над 400 събития с около 6 600 участници е организирал Областен информационен център – Монтана през 15-те години на функционирането си. Офиса на Центъра са посетили близо 4 000 души, а получените експертни съвети са над 5 460. В местните медии са отчетени повече от 6 260 публикации, свързани с Европейските структурни и инвестиционни фондове, като голяма част от тях отразяват конкретно работата на ОИЦ – Монтана.

В Деня на отворените врати бяха очертани и нови възможности за сътрудничество, насочени към по-ефективно информиране и подкрепа на местната общност. Бяха обсъдени и идеи за бъдещи съвместни инициативи, чрез които Центърът да продължи да допринася за устойчивото развитие на региона.

Празника уважиха кметът на община Монтана Златко Живков, заместник-кметът Тихомир Антонов, представители на областната и общинската администрация, неправителствени организации, социални услуги, образователни и културни институции, партньори от бизнеса, Местна инициативна група „Медковец – Монтана", Младежки център – Монтана, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център, Регионална библиотека „Гео Милев", Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000, Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства „Зона ЗаКрила", Сдружение „Закрилници", медии и граждани. Поздравителен адрес изпрати кметът на Община Георги Дамяново Нина Петкова.

Инициативата е част от Националната кампания на Мрежата от 27 Областни информационни центъра „15 години ОИЦ – свързваме идеи с възможности". Нейната цел е повишаване на информираността сред обществото за работата на Мрежата и представяне на дейностите, реализирани от всеки ОИЦ за популяризиране на проектите и програмите с европейски средства в областта.