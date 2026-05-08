Фотографът на БНТ Десислава Кулелиева потресена от хейта срещу Десислава Радева

"Днес с малко нюх, късмет и бърза реакция направих този кадър на Румен Радев и съпругата му Десислава Радева как идват за клетвата в Народното събрание.

Потресена съм обаче от хейта, който се изсипа върху Десислава Радева! Как може да сме толкова лоши! Колко трябва да си неудовлетворен от живота, за да хейтиш постоянно! Всяка трета публикация, която ми излиза, е свързана с г-жа Радева. Снимката е открадната и всеки се състезава да бъде най-голям хейтър! Долно е! Нека погледнем първо себе си и тогава да се изказваме!"

Това написа във фейсбук фотографката от БНТ Десислава Кулелиева, бивш кадър на "24 часа", която единствена днес засне как Румен Радев и съпругата му Десислава идват в парламента, хванати за ръка. Фотографията тутакси заля фейсбук, придружена от злобни коментари по адрес на Радева и цветовете на костюма и обувките й.

В полето на политическия протокол и приложната психология изборът на цветове рядко е въпрос на случайност, пише Vesti.

Исторически лилавият цвят се свързва с държавническото достойнство, но в съвременния политически контекст той е символ на трансформация, баланс и преход към нов етап — послание, което напълно кореспондира с безпрецедентния преход на Радев от президентската институция към изпълнителната власт.

Класическата линия на костюма, съчетана с модерно излъчване и обрано присъствие, излъчваше институционално спокойствие и предвидимост на фона на усложнената парламентарна обстановка.