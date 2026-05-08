Михаела Доцова: НС не бива да се превръща в разследващ орган, не е арена за прехвърляне на реплики

Михаела Доцова Снимка: БНТ

Народното събрание не бива да се превръща в разследващ орган, не е арена за прехвърляне на реплики. Това каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова в предаването "Панорама" по БНТ.

По думите й именно в тази институция винаги трябва да се чува мнението както на управляващите, така и на опозицията. А относно ниския процент на доверие на обществото е недопустимо. Затова трябва да се отвори тази институция повече към хората. 

Според нея новият кабинет е знак и за промяна, и за стабилност. "Тази сериозна подкрепа, която получи "Прогресивна България" ни задължава да върнем доверието в институциите и да разрешим всичко това, което е причинило това разрушаване на доверието", каза Доцова.

"Обществото очаква от нас непосредствени действия от нас по важни теми. Доста по-горещ картоф са високите цени. Дневният ред ще бъде зададен от обществото", допълни още тя. 

По думите й абсолютното мнозинство се случва за първи път у нас в последните 30 години насам. "Стабилитетът в управлението преминава през абсолютно мнозинство. Демокрацията е тази, която дава посоката", каза още Доцова.

Тя коментира и назначаването на Николета Кузманова, която бе депутат от „Има такъв народ" в предишния парламент, като началник на кабинета й. "Аз съм експерт и по този начин съм вървяла до този момент, търсила съм в моя политическия кабинет експертността. Всички решения се взимат на експертна основа", каза тя и описа Николета Кузманова като експерт.  

Като сериозна тема, която трябва да бъде разглеждана в бъдещ план, тя описа избора на новите членовете на Висшия съдебен съвет. По думите й трябва със сигурност да се търсят хора, в които обществото има доверие, както и да се търсят експерти.

"Политическият плурализъм преминава през Народното събрание. Разговорите няма как да вървят по линията на ГЕРБ-ДПС", каза още Доцова.

Другата тема, по която тя говори, бе за отхвърленото предложението за създаване на временна парламентарна комисия за проверка на имуществото и доходите на Делян Пеевски. "Темата за Пеевски беше повдигана на няколко пъти, още в първия ден направих проверка на един кабинет - известен като кабинета на Пеевски или "Музея на сглобката". Отворих вратата и се оказа, че музеят на сглобката още е там. Два часа след това нямаше нищо. Сега там има библиотека към Народното събрание. Би било добре настоящите народни представители да четем повече", добави още Доцова. 

