Концертът по идея на Лили Иванова събра 630 820 евро, Илияна Йотова към Лили: Ти си символ на нацията (Снимки)

Благотворителният концерт в полза на Здравния фонд на Съюза на артистите в България, по идея и с участието на Лили Иванова и много други български певци тази вечер е успял да събере от продажба на билети и от дарения 630 820 евро. Това бе съобщено в края на шоуто, в което участваха Васил Найденов, Орлин Горанов, Мария Илиева и много други звезди.

"Лили - събираме в тези четири букви цялата си обич. Времето тази вечер спря. В историята на културата има артисти, които в един момент престават да са само артисти, а се превръщат в символи на нацията. Лили е такъв символ", каза в края на вечерта президентът Илияна Йотова.

"За Лили времето не означава нищо. Лили е от онези, които вървят пред времето. Тя и тези невероятни таланти отвориха сърцата си за хората, които имат нужда от помощ. Това показва и че нито един творец не бива да бъде оставен в нужда, когато угаснат прожекторите", каза държавният глава.